SAMU de Caruaru agora conta com aplicativo que auxilia mapeamento de ocorrências

O SAMU de Caruaru saiu na frente e, em parceria com a 4° Geres, está utilizando um aplicativo móvel chamado Geoloc SAMU. Os técnicos e enfermeiros utilizam a ferramenta nas ocorrências solicitadas e fazem um detalhamento do atendimento com informações que, posteriormente, vão auxiliar órgãos como a Destra, Polícia Militar e Federal, além do departamento de segurança pública da Prefeitura, a mapear as áreas com maior incidentes no município.

O Geoloc SAMU foi criado por Barbosa Santos, analista de sistemas e diretor de TI da Secretaria de Saúde de Caruaru, como trabalho de conclusão de curso. “A ideia inicial era fazer o aplicativo baseado na ficha do SINAT, porém o estado acabou não aceitando a nossa proposta. Então, junto com a coordenação da Geres e do SAMU regional, resolvemos nos basear na ficha do SAMU e utilizar Caruaru como piloto”, destacou Barbosa.

O aplicativo funciona da seguinte forma: ao ser acionado para o socorro, o técnico ou enfermeiro entra no aplicativo e inicia a contagem de tempo de locomoção da unidade móvel até o local da ocorrência. Chegando ao destino, ele aciona o mapa que indica e grava o local exato do acolhimento. Após isso, serão preenchidos os dados que, ao serem consolidados, auxiliarão os gestores a criarem métodos de prevenção nas localidades de maior incidência de chamados ao SAMU.

Segundo o coordenador de Enfermagem do SAMU de Caruaru, Cícero Jadiel, o aplicativo veio em boa hora, pois, além de deixar todo o armazenamento de dados mais rápido para o profissional, também vai ajudar os gestores a compreender melhor o fluxo de atendimentos da unidade do município.

Atualmente, mais de 80% dos acidentes no país são com motociclistas e esse número causa um alto impacto ao Sistema Único de Saúde (SUS), que gasta milhões com a recuperação dos acidentados.

