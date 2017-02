Secretaria de EducaÃ§Ã£o inicia processo de inscriÃ§Ã£o para o Cursinho Popular

Atenção aos feras. A Secretaria de Educação de Caruaru iniciará as inscrições para o Cursinho Popular Edílson de Góis, nesta sexta-feira, 10. O interessado deve se inscrever através do site http://cursinhopopularcaruaru.pe.hu e escolher em qual polo deseja estudar. As escolas disponíveis são Professor Machadinho, localizada no bairro São Francisco e a Altair Porto, no Cedro. As 1.200 e o material didático são totalmente gratuitos e oferecidos pela Prefeitura de Caruaru.

É bom lembrar que só podem participar do cursinho, os alunos da rede pública de ensino ou bolsistas das escolas particulares. O prazo final para inscrição é 10 de março e as atividades estão previstas para iniciarem no dia 11 do mesmo mês, com aula inaugural na Escola Professor Machadinho, às 13h30. Os alunos deverão levar um quilo de alimento não perecível que, posteriormente, será doado para instituições de caridade.

da Assessoria