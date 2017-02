Segurança da mulher e meio ambiente são destaques da primeira fala de Laura Gomes na Assembleia Legislativa de Pernambuco

Já na condição de líder da bancada do PSB na Assembléia, em seu primeiro pronunciamento, em sessão desta quarta-feira, 8, a deputada de Caruaru, Laura Gomes, destacou como prioridades do mandato a preservação do meio ambiente e a luta por mais segurança para as mulheres, começando pelo o envio oficial à Secretaria de Defesa Social do pedido de reabertura do plantão de fim de semana da Delegacia da Mulher de Caruaru e demais cidades do estado.

Laura Gomes declarou sua intenção de “fazer com que os dois anos de atuação valham por quatro anos de mandato, a fim de honrar os compromissos assumidos”. De fato, durante o mês de janeiro, de recesso da Casa Legislativa, a deputada reivindicou a iluminação da Br-104, a aceleração das obras da adutora do Pirangi e a iluminação do acesso da Universidade Federal de Pernambuco. A parlamentar anunciou também iniciativas na área de educação ambiental, considerando o contexto regional de seca que atinge pesadamente o Agreste.

Ela observou, ainda, sua expectativa de que o estado enfrente a crise econômica com criatividade e convocou a Assembléia a dar suporte ao governador Paulo Câmara em torno de uma agenda para geração de emprego, renda e promoção do desenvolvimento. Laura Gomes, que acaba de assumir funções em quatro comissões da Casa Joaquim Nabuco, se declarou “deputada de Pernambuco, mas representante feminina de Caruaru”.

