Prévia de Carnaval na Antiga Estação Ferroviária

O Polo Cultural da antiga Estação Ferroviária, vai receber uma série de atividades a partir desta sexta-feira, 10. Todas as casas de segmentos artísticos estarão desenvolvendo atividades em todo percurso da estação, com orquestras de frevo, esquete teatral, desfile de fantasias, diversas oficinas e palestras educativas visando resgatar a memória do carnaval antigo.

O Centro Cultural Mestre Gercino, onde funciona a Casa do Boi Tira-Teima, começa nesta sexta, às 9 da manhã, uma Oficina de Máscaras, com Ivete Cairo que é filha do mestre Zé de Nei (histórico bloco Carnavalesco de Caruaru), Naldo e Nadnelson Oliveira, a oficina segue até 12h e continua no sábado 11, também das 9h até às 12h. Na parte da tarde as Máscaras ficarão expostas. O público de todas as idades podem participar e é gratuito com inscrições no local. A casa do Boi Tira-Teima é coordenada por Roberto Gercino, filho do mestre Gercino e é uma tradição atuando desde 1922.

Ainda no sábado 11, a Casa dos Artistas abrirá ao meio dia com o tradicional Sarapatel e apresentações espontâneas dos artistas locais, o ponto em destaque será a palestra de Ivete Cairo “O Carnaval de Zé de Inês”, a Casa dos Artistas é onde funciona o Memorial do Mestre Dila e quem coordena é seu filho Valdez Soares.

Esta programação já está dentro do 2º Carnaval Pifou, um amplo evento que tem como objetivo colocar em evidência a essência dos Carnavais de outrora, serão realizadas palestras, oficinas apresentações musicais, artísticas e culturais.

Na Casa do Cordel, onde funciona a sede da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, o cordelista Val Tabosa vai falar sobre “O Cordel e o Carnaval”, a Academia é presidida atualmente pelo acadêmico Jénerson Alves.

Na sequência, acontece na Casa da Cultura Afro, onde funciona o Centro de Práticas e Pesquisas N’Golo Capoeira Angola, a palestra “Capoeira de Angola e Carnaval: Entre as Gingas do Corpo Brasileiro”. O responsável pela Casa é do contra-mestre Alexandre N’golo.

Já à noite será a vez da grande culminância da junção de vários grupos sob o comando da Banda de Pife Zé do Estado em ritmo de frevo com grupos de danças, bacamartes, orquestras de frevo, boi Turino, e grupos de capoeiras.

Os Bebinhos Estão de Volta – Durante a noite os atores Nelson Lima e Ramatiz, dupla que já faz sucesso se apresentando no período junino, vão interpretar os bebinhos, personagens que vão circular entre o público, bares e restaurantes que estão na área da Estação Ferroviária, que são: Paladino, Rota do Forró, Chapa Quente e Rosa Doceira.

Homenageado da Noite

A culminância será com uma homenagem ao carnavalesco Valdemar Filho, carnavalesco há quase 30 anos participando de prévias de carnavais da capital e de todo o Interior, colecionando dois prêmios de vencedor do concurso de fantasias do Bal Masqué. Valdemar vai desfilar em passarela e ao som de muito frevo com orquestra.

Do outro lado da Estação

Simultaneamente desde a tarde estará acontecendo do outro lado da Estação, no Kiosque Brasil, o Kiosque Folia, a tarde inteira com Orquestra de Frevo.

Rei e Rainha do Carnaval

O bloco Ilê Dandara, que desfilará dia 18 de fevereiro, irá neste mesmo sábado 11 escolher o Rei e Rainha, às 19 horas no espaço que fica ao lado da Tapioquinha do Amor, também na Estação Ferroviária, e próximo do Kiosque Brasil. Haverá jurados e na ocasião já serão vendidas camisetas e kaftas do bloco, como também adereços a exemplo de turbantes e acessórios afro. O Ilê Dandara reverencia as tradições africanas em seus diversos segmentos, como a dança, música, capoeira, roupas e batuques.

O bloco é um dos grupos integrantes do Coletivo Afro Ile Dandara idealizado e coordenado pela advogada afrodescendente Lucimary Passos.