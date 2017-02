Fusam precisa de doação de leite materno e potes de vidro

O Hospital Jesus Nazareno (Fusam), localizado em Caruaru, está precisando de doações de leite e potes de vidro. Para doar os reservatórios, não é preciso gastar dinheiro. Basta procurar, em casa, embalagens de vidro de café, maionese ou similares que tenham a tampa de plástico rosqueada e estejam em bom estado para uso. Esse é o tipo de recipiente ideal para guardar o insumo, importante para o desenvolvimento dos bebês prematuros ou de baixo peso. Depois de pasteurizado, o leite pode durar até seis meses.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite da Fusam, Virginia Bezerra, o espaço atende os bebês internados na UTI Neonatal da unidade, que são encaminhados de 32 municípios do Agreste pernambucano. Assim, o serviço está sempre mobilizando mães que produzem leite em excesso com o intuito de realizarem a doação.

Para isso, as interessadas podem entrar em contato com o hospital. Por telefone, as equipes explicam como deve ser feita a retirada do leite e o armazenamento, além de combinar a entrega. “Estamos fazendo um apelo às doadoras que se mobilizem para salvar vidas, já que a necessidade de leite para abastecer os pequenos internados em nossa UTI é uma rotina”, apelou a coordenadora.

Orientação

Para fazer a retirada do leite, a indicação é que a mãe use um lenço para proteger a boca e a cabeça, além de higienizar as mãos antes de iniciar o processo. O produto deve ser armazenado em potes de vidro com tampa de plástico, como os de maionese ou café.

Para higienizá-los, deve-se colocar água no fogo e, quando começar a ferver, adicionar os potes. Eles devem ser retirados de 15 a 20 minutos depois. O papel que vem na parte interna da tampa precisa ser retirado antes de todo o processo.

Onde doar?

Além da Fusam, no Bairro Maurício de Nassau, em Caruaru (3719-9338), os outros bancos de leite estão localizados nas seguintes unidades do Recife: Hospital Agamenon Magalhães (3184-1690), Hospital Barão de Lucena (3184-6552), Hospital das Clínicas (2126-3831), Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros (3182-7720), Maternidade Bandeira Filho (3355-2235), Imip (2122-4719/4103) e Hospital de Ávila (3117-5548), bem como o Hospital Dom Malan, em Petrolina, (87 3202-7000).