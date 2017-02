Lançamento do livro de Francisco José

Em comemoração aos 15 anos do seu curso de Jornalismo, a Devry|UNIFAVIP está apoiando e trazendo para Caruaru o evento do lançamento do livro “40 anos no ar”, do jornalista Francisco José. O evento será realizado hoje, terça (14) às 19h, na loja ao lado da Cia. Do Terno, no primeiro piso do Shopping Difusora. O jornalista cederá entrevistas das 10h às 14h e das 18h30 às 19h30, no local do evento.

O livro pode ser adquirido no lançamento por R$ 39,90, mas já está disponível para compra na Livraria Imperatriz, no terceiro piso do Shopping Difusora. O livro é uma coletânea de histórias e experiências ao longo de sua extensa trajetória como repórter e retrata os bastidores das melhores reportagens realizadas pelo mundo.

“A DeVry|UNIFAVIP acredita que é preciso mudar a realidade da comunicação local, antes encabeçada por profissionais e instituições de outras cidades e estados. Visando a troca de experiências entre profissionais da área que o centro universitário apoia eventos como o lançamento do livro”, explica Rosângela Araújo, coordenadora do curso de jornalismo da instituição.

da Assessoria