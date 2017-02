Operação Lei Seca vai usar cães durante carnaval de Pernambuco

A Operação Lei Seca receberá reforço para a fiscalização das rodovias de Pernambuco durante o carnaval. Os agentes utilizarão cães da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) em locais estratégicos. Segundo o coordenador da operação em Pernambuco, coronel Luciano Nunes, a fiscalização também será focadas em táxis e ônibus. Um dos focos das ações será Caruaru.

“Vamos revezar a utilização de uma equipe da CIPCães, junto com as equipes já existentes. Com o policiamento com os cães, a fiscalização fica mais ostensiva, o que, consequentemente, inibe e diminui as investidas criminosas”, explicou Luciano. Outra medida que será tomada é o reforço das fiscalizações durante os períodos em que o Samu e os Bombeiros registram maior incidência de acidentes.

Durante o carnaval, também será reforçada uma unidade de monitoramento e leitura de placas de carros, para verificar o tráfego de veículos roubados ou até mesmo com situação irregular. “Pela primeira vez, também teremos rádios diretamente ligados ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), copiando em tempo real o que acontece nas regiões das blitz e facilitando o atendimento e transmissão das ocorrências”, declarou Luciano.

Atualmente, a Operação Lei Seca conta com nove blitz, cada uma com 13 integrantes. Desses, são quatro policiais, quatro agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), três agentes de saúde e dois profissionais terceirizados.