Postos de saÃºde devem oferecer teste-piloto de Zika em Pernambuco

Até o segundo semestre deste ano, a rede pública de saúde em Pernambuco deve oferecer um projeto-piloto de teste rápido para detectar o vírus Zika. Uma pesquisa feita pelo Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (Lika), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está desenvolvendo dois sistemas de testes que, além de detectarem o vírus em humanos, podem realizar o processo em larvas e mosquitos Aedes aegypti.

O diretor do Lika, professor José Luiz de Lima Filho, os sistemas utilizam tecnologias distintas para chegar ao mesmo resultado. Um deles, que tem o menor custo e é mais simples, utiliza um anticorpo para detectar a presença do vírus. Caso chegue à etapa final, esse exame é o que pode ser disponibilizado em postos de saúde e até mesmo em farmácias, para que o próprio paciente faça o teste.

“No caso do Zika, muitas vezes as pessoas não vão ao posto de saúde, então a epidemiologia é muito difícil. Você imagina se as pessoas tivessem essa disponibilidade”, explicou o professor. A análise é capaz de investigar o vírus antes mesmo dos sintomas se manifestarem.

O outro teste é feito por um aparelho que amplifica a presença do material genético do vírus na amostra e é capaz de detectar, também, dengue e chikungunya. Segundo o diretor do Lika, esse modelo demora mais, cerca de 10 minutos. “A vantagem é que mede qualquer tipo desses vírus”, afirmou. O equipamento tem cerca de 20 centímetros e não necessita de profissionais especializados para usá-lo, basta um treinamento curto.