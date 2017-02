Consulado Americano e Acic estreitam relações em Caruaru

A visita teve como intuito conhecer o mercado têxtil da região e compreender os desafios das empresas do Agreste pernambucano, além de estreitar laços e abrir possibilidades para futuras parcerias com associações locais, entre elas a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic).

Representando a Associação na reunião estiveram o presidente da Acic, Pedro Miranda, o conselheiro Osíris Lins Caldas, e o diretor Wamberto Barboza. Assuntos ligados ao Polo de Confecções do Agreste foram abordados durante o encontro como: o uso da tecnologia, a disponibilidade de água na região, a utilização de energia solar por parte das empresas do Polo e a importância da qualificação dos profissionais que atuam no segmento.

Para o cônsul geral Richard Reiter, a Acic é fundamental para o processo de diagnóstico do Agreste. “O Consulado Americano é sediado em Recife, mas não é só da capital, é para Pernambuco e o Nordeste inteiros. Então, é muito importante vir aqui conhecer as pessoas, entender o cenário local, os desafios e as oportunidades e procurar possibilidades de parcerias. Estivemos aqui por isso, pois conhecer a Associação faz parte. Esperamos voltar sempre”, afirmou.