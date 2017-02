A Secretaria de Desenvolvimento Social, Inclusão e Direitos Humanos de Caruaru (SDSIDH) convoca os idosos que são atendidos pelo Benefício da Prestação Continuada (BPC) para fazerem o cadastro no CadÚnico. A convocação é uma solicitação do Governo Federal e deve ser atendida até novembro deste ano, para evitar suspensão ou corte do benefício.

Os usuários do programa devem se dirigir à sede do CadÚnico portando documento de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, além de RG ou certidão de nascimento dos demais membros do mesmo domicílio. O CadÚnico fica na sede do Bolsa Família, na SDSIDH.

Benefício

Benefício da Prestação Continuada (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito a ele.