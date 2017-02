Novos Fóruns Setoriais estão acontecendo em Caruaru

A prática destes Fóruns fortalece os setoriais de cultura no município e, portanto, é uma forma de trabalhar coletivamente. Essa é a melhor maneira da população participar do Sistema Municipal de Política de Cultura e opinar nas políticas públicas para a área. Recentemente foram eleitos os representantes dos diversos Setoriais e está em fase de conclusão as indicações do Governo para poder acontecer a posse desta gestão que vai até 2018.

Os fóruns (organizações formais ou informais que reúnem setores específicos da cultura), contribuem para que o processo de escolha dos candidatos a ocupar cargos de conselheiros, seja mais participativo e qualificado. A vantagem da escolha de candidatos por meio de fóruns é que, sendo permanentes, eles podem acompanhar cotidianamente o desempenho dos candidatos e dos conselheiros eleitos, que assim funcionam como uma espécie de ponte entre o fórum (que é da sociedade) e a gestão municipal.

“Todas as propostas formuladas desembocam em ações para a cultura, com prazos de médio e longo prazos, nos próximos meses, quando o Plano estiver pronto, fica mais objetiva a tarefa de monitorar e fiscalizar a execução dos programas, projetos e ações culturais do município” relata Paulo Nailson, gestor do Sistema Municipal de Política Cultural.

A III Conferência de Cultura, realizado em agosto de 2013, estabeleceu as macro diretrizes da política cultural, que foram atualizadas nos diversos Fóruns que aconteceram desde aquele ano até os atuais. Vão ser detalhadas pelo Plano Municipal de Cultura (PMC), elaborado pela Fundação de Cultura e Turismo, com a colaboração e aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural e a participação de fóruns organizados da sociedade civil.

Fórum Setorial de Fotografia e Fórum Setorial de Artes Cênicas ambos aconteceram ontem, quinta-feira, 16/02. Museu do Barro.

Fórum Setorial de Artes Visuais acontece hoje, sexta, 17/02. Museu do Barro.