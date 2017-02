Concurso PÃºblico para Bombeiros Militares segue com inscriÃ§Ãµes abertas em Pernambuco

O Governo do Estado de Pernambuco, através de portaria conjunta das Secretarias da Administração e Defesa Social, abriu inscrições para Concurso Público que oferece 300 vagas para soldados bombeiros militares, sendo que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. Após conclusão do curso de formação, os nomeados terão remuneração de R$ 2.319,88 mensais.

Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos completos na data de ingresso e, no máximo, 28 anos na data de inscrição no concurso. A formação exigida é nível médio, e os candidatos devem possuir carteira de habilitação, no mínimo na Categoria B. Exige-se também altura mínima de 1,65m para homens, e 1,60m para mulheres.

Seleção em duas etapas

A primeira etapa do Concurso Público será realizada pelo Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE). A segunda etapa será o Curso de Formação e Habilitação de Praças, que será realizada pela Secretaria de Defesa Social. Esta etapa também será eliminatória. Durante o curso de formação, os alunos receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 970,42.

Inscrições

Os interessados devem fazer a inscrição no site do IAUPE (www.upenet.com.br), até o dia 26 de março. A taxa é de R$ 129,60. Maiores informações podem ser obtidas no edital, que também consta do site da realizadora da primeira etapa do certame.