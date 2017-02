Prefeita Raquel Lyra pede apoio ao Ministério das Cidades para obras

Via Parque, pavimentação de vias urbanas e o início programa Cartão Reforma do Governo Federal. Esses foram os temas tratados pela prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, na noite desta última quarta-feira (22), com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, em Brasília. A prefeita ressaltou a importância de garantir recursos para esses projetos que vão melhorar a questão da mobilidade e de habitação na Capital do Agreste.

“A melhoria da qualidade das moradias da população, por meio do programa Cartão Reforma, será de extrema importância para a população de Caruaru. E será um privilégio ser iniciado pela nossa cidade. Em breve, iremos fazer o cadastramento das famílias”, falou Raquel. Além disso, a prefeita discutiu sobre investimentos em infraestrutura dos conjuntos habitacionais.

“Pretendemos pavimentar a via de contorno ao Alto do Moura. Esta pavimentação permitirá o acesso residencial do Minha Casa Minha Vida sem passar pela via principal do Alto do Moura. Esta ação atenderá o 4º distrito do município e também servirá como um futuro acesso ao aeroporto ”, disse a prefeita.

A Via Parque – obra de urbanização ao longo da Linha Férrea com a implementação de novos passeios, ciclovia, paisagismo, iluminação e polos de esporte e lazer – também foi apresentado ao ministro Bruno Araújo, que se colocou à disposição para ajudar neste projeto da Prefeitura de Caruaru, que irá favorecer o deslocamento de pessoas do leste ao oeste do município.