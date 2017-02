Conselho da Igualdade Racial de Caruaru pode ser reativado

A reativação do Conselho da Igualdade Racial foi o tema principal do I Encontro com Lideranças do Movimento Negro, realizado em Caruaru nesta quinta-feira (23). O evento teve a participação do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fernando Silva, da secretária de Políticas para Mulheres, Perpétua Dantas, e de integrantes do Coletivo Afro Ilê Dandara.

De acordo com Fernando, a iniciativa deve ser tomada a partir de um diálogo entre as Secretarias e a Prefeitura, com apoio de organizações da sociedade. “É importante que esse Conselho seja urgentemente reativado. Os militantes sinalizaram a necessidade de reavaliar a legislação e a gente vai fazer esse estudo pra que o Conselho volte a funcionar”, garantiu.

Para Perpétua, a ação deve ser transversal. “É preciso que seja feita uma discussão sobre dinâmicas curriculares junto à Secretaria de Educação, como a inclusão da cultura afro nas escolas, por exemplo. Queremos fazer da igualdade racial uma pauta de debate permanente”, destacou.