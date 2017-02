Destra realiza fiscalizaÃ§Ã£o de transportes em Caruaru

A Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra) divulgou, nesta quinta-feira (23), a data de início das vistorias em transportes escolares e complementares de Caruaru. O processo, que atende também táxis e mototáxis, terá início no dia 2 de março e será gratuito até o dia 30 de junho.

“Essas vistorias são importantes para que os passageiros saibam identificar o profissional regular, aumentando assim a sua segurança. Realizaremos várias fiscalizações em toda a cidade, coibindo a ação de transportes clandestinos e alertando o prazo das vistorias” afirmou a diretora de trânsito, Josélia Jacobina.

Confira a lista dos documentos necessários para a realização do serviço:

Transporte escolar

· Alvará de Caruaru 2017

· Carteira de habilitação categoria “D”- atualizada

· CRLV do veículo com placa de Pernambuco – IPVA 2017 quitado em nome do contribuinte

· Atestados de antecedentes criminais federal e estadual

· Comprovante de residência

· Relatório de pontuação da CNH – DETRAN

· Comprovação em curso especializado

· Comprovante de vistorias realizadas no Detran

Transporte complementar (alternativo)

· Declaração condutor auxiliar (firma reconhecida)

· CNH categoria “D” (exerce atividade remunerada)

· Relatório de pontuação da CNH – DETRAN

· CRLV do veículo com placa de Pernambuco – IPVA 2017 pago em nome do contribuinte

· Atestados de antecedentes criminais federal e estadual

· Comprovante de residência

· Curso de transporte coletivo

Táxi

· Declaração condutor auxiliar (firma reconhecida)

· CNH categoria “B” (exerce atividade remunerada)

· Relatório de pontuação da CNH – DETRAN

· CRLV do veículo com placa de Pernambuco – IPVA 2017 pago em nome do contribuinte

· Atestados de antecedentes criminais federal e estadual

· Comprovante de residência

· Curso de capacitação conforme o inciso II do artigo 3º da lei nº 12.468 de 20 de agosto de 2011. Regulamentado pela resolução numero 456 de 22 de outubro de 2013 do conselho nacional de trânsito.

Mototáxi

· Alvará 2017

· Categoria “AB” (exerce atividade remunerada)

· Relatório de pontuação da CNH – DETRAN

· CRLV do veículo com placa de Pernambuco – IPVA 2017 pago em nome do contribuinte

· Atestados de antecedentes criminais federal e estadual

· Comprovante de residência

· Curso de pilotagem defensiva