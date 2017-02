Oscar 2017

Por Bianca Silva

O Oscar, considerado o mais importante e prestigioso prêmio do cinema mundial, acontece neste domingo (26), em Los Angeles, com “La La Land: Cantando estações” como grande favorito. O musical tem 14 indicações e igualou o recorde de “Titanic” (1997) e “A malvada” (1950). Neste ano, o diferencial do evento se dá pela quantidade de negros que foram indicados às premiações.

Após dois anos sem negros nas categorias principais, o Oscar deste ano tem 20 negros concorrendo. São atores, atrizes, produtores, roteiristas. Juntos, bateram o recorde de premiação com mais profissionais negros concorrendo. A marca anterior, de dez indicações, era de 1985. “A Cor Púrpura” rendeu nove, somada a mais uma de “White Nights”.

Além dessa marca, a edição de 2017 tem outros marcos. São eles:

1 – O número de atores negros indicados chega a seis, e bate o recorde de cinco indicações em 2006 e em 2004.

2 – É o primeiro ano em que há atores negros concorrendo em todas as categorias de atuação.

3 – Viola Davis, atriz norte-americana que, atualmente, interpreta a advogadaAnnalise Keatingna série de drama ‘How to Get Away with Murder’, se tornou a primeira mulher negra a ser indicada três vezes, através do filme ‘Um limite entre nós’.

4 – Entre os homens, Denzel Washington, que interpreta Toy no filme ‘Um limite entre nós’, quebrou seu próprio recorde com a sétima indicação.

5 – É o primeiro ano em que há três negras concorrendo em uma mesma categoria: Viola Davis, Naomi Harriz e Octavia Spencer disputam em atriz coadjuvante.

6 – Joi McMillon, do filme ‘Moonlight’, é a primeira mulher negra na categoria de edição.

7 – Barry Jenkins, diretor e produtor de ‘Moonlight’, se tornou o primeiro negro indicado nas categorias de melhor diretor, filme e roteiro adaptado.

8 – Quatro filmes de produtores negros concorrem em documentário: AvaDuvernay (‘13ª emenda’), Ezra Edelman (‘O.J.: Made in America’), Raoul Peck e Hébert Peck (“Eu não sou o seu negro”) e Roger Ross Williams (“Vida, animada”).

Para a blogueira e ativista Joicy Eleiny, do blog Tipo4, este já é um começo para a representatividade dos negros no mundo cinematográfico. “A academia tem começado a incorporar uma consciência em relação às discussões raciais que, apesar de bastante tardia, é estimulante para a população negra. Saber que o Oscar é lugar de negro coloca o fazer cinematográfico em uma posição democrática e representativa para a comunidade. A falta de oportunidade ao povo negro, durante muito tempo, embranqueceu conquistas em diversas áreas e somente agora vemos recordes como ‘maior número de negros indicados ao Oscar’, ‘maior número de concorrentes negras ao título de miss’ e afins. São pequenos passos de uma longa caminhada”, conta ela.

Algo que também tem chamado a atenção são as 14 indicações para o filme ‘La La Land’, incluindo ‘Melhor Filme’, ‘Melhor Ator’ para Ryan Gosling e ‘Melhor Atriz’ para Emma Stone, tendo em vista que a produção se trata de um musical e, geralmente, a Academia dá pouco espaço para esse tipo de filme, que mistura um estilo muito atual de fazer cinema com referências aos musicais clássicos. Essa é a primeira vez, desde 1997, que um filme obtém tantas indicações. O último a atingir essa marca foi Titanic.

Para a blogueira Stephanie Sá, do blog Desfabuloso Destino, neste ano, será difícil apostar nos filmes que serão premiados, em meio a tantas produções boas. “‘La La Land’ é uma grande aposta dessa temporada, mas os filmes indicados nessa edição são todos muito bons. Se comparados aos do ano passado, é bem mais difícil fazer apostas e deduzir quais realmente serão premiados. Fora a diversidade que eles apresentam. São mais filmes sobre causas sociais e que fogem ao padrão conhecido como ‘fórmula do Oscar’. As temáticas são diferentes, os estilos são mais ousados, as equipes de produção são menos tradicionais. Dá pra ver uma mudança na forma de pensamento da Academia que é muito positiva pra todo mundo que produz e consome cinema”, afirma ela.

Logo atrás de ‘La La Land’, os maiores concorrentes, com oito indicações cada, são o drama “Moonlight: Sob a luz do luar” e a ficção científica “A chegada”. Já o “Manchester à beira-mar” e “Até o último homem” foram lembrados em seis categorias. A 89ª edição terá Jimmy Kimmel como apresentador.

Confira a lista dos filmes indicados:

1 – A chegada

2 – Até o último homem

3 – Estrelas além do tempo

4 – Lion

5 – Moonlight: Sob a luz do luar

6 – Cercas

7 – A qualquer custo

8 – La la land: Cantando estações

9 – Manchester à beira-mar

A história do Oscar

O Oscar, oficialmente chamado de Prêmios da Academia, é o mais importante prêmio do cinema mundial, entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundada em Los Angeles, na Califórnia, em 11 de maio de 1927. A cerimônia formal, na qual os prêmios são entregues, é uma das mais midiáticas do mundo. É também a mais antiga cerimônia de premiação na mídia e muitas outras, como o Grammy, Emmy e Globo de Ouro, foram inspiradas no Oscar.

A 1.ª Entrega dos Prêmios da Academia aconteceu em 16 de maio de 1929, no Hotel Roosevelt em Hollywood, para honrar as realizações cinematográficas mais proeminentes de 1927 e 1928. A primeira cerimônia televisionada foi em 1953 somente nos Estados Unidos e no Canadá. Em 1966, aconteceu a primeira exibição a cores. Desde 1969, a cerimônia é exibida em âmbito internacional. Em 1970, Brasil e México foram os primeiros países, além dos Estados Unidos e do Canadá, a televisionarem o evento ao vivo, via satélite.

Atualmente, os prêmios da Academia são transmitidos em direto pela televisão para mais de 200 países, se tornando assim um dos maiores eventos televisivos do mundo. Segundo a Enciclopédia Novo Mundo, estima-se que mais de um bilhão de pessoas assistem ao Oscar ao vivo ou gravadas a cada ano, equiparando a cerimônia a audiências de eventos televisivos mundiais importantes como a Copa do Mundo FIFA e os Jogos Olímpicos.