Caruaru Shopping sedia mais um Expo Beleza

As novas tendências no segmento da beleza poderão ser conferidas nesta quarta-feira (8), com a realização da quarta edição da Expo Beleza, evento que se estenderá ate o domingo (12), no Caruaru Shopping, e reunirá tudo relacionado ao universo da estética e bem-estar. A abertura marcará as comemorações pela passagem do Dia Internacional da Mulher (8 de março), com programação especial incluindo coquetel, além de muitas outras surpresas que prometem marcar o dia de forma especial.

A Expo Beleza funcionará de quarta a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 21h, com entrada gratuita, oferecendo ao público presente desfiles de moda com as últimas tendências da estação em roupas, acessórios e maquiagem; novidades no segmento de cabelos com técnicas de coloração, cortes e tratamentos, além de serviços de bem-estar direcionados, o que inclui limpeza de pele, SPA dos pés, designer de unhas, massagens, maquiagem, designer de sobrancelhas e implante de cílios.

Somado a todos os serviços apresentados, o evento também conta com a parceria de fisioterapeutas, nutricionistas e massoterapeutas, envolvendo assuntos relacionados ao universo da beleza dentro de cada área.

Toda a estrutura do evento será montada próxima à Praça de Alimentação Gourmet. A coordenação da Expo Beleza é assinada pela promoter Cleide Santos.