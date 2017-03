Caruaru vai sediar o 1º curso de Análise de Desempenho no Futebol

O Caruaru City Sport Club e o Centro Universitário do Vale do Ipojuca (Unifavip/Devry) firmaram uma parceria para trabalhar a ciência e a tecnologia voltadas para o esporte, com a proposta de oferecer cursos especializados para os estudantes, profissionais e a comunidade no geral.

Como resultado, nos dias 22 e 23 de abril, Caruaru vai seriar o 1º curso de Análise de Desempenho no Futebol do interior de Pernambuco, com o tema central ‘Enxergando o jogo em uma nova perspectiva’. A iniciativa tem o apoio do Clube Atlético Paranaense, que vai disponibilizar três profissionais da área para ministrar o curso: Everson Rocha (Analista de mercado), Kaio Fonseca (analistas do sub-19 e elenco profissional) e Pedro Neto (analista do sub-15).

De acordo com o presidente do Caruaru City, Evandro Marinho, a análise de desempenho é uma área que está consolidada no futebol europeu e aos poucos chega ao futebol brasileiro. “Por aqui ainda são pouquíssimos os clubes que possuem um departamento realmente estruturado para desenvolver esse trabalho. Nosso Centro de Analise e Observação de Desempenho foi inaugurado este mês com perspectiva de trabalho a médio e longo prazos”, disse.

No curso, os participantes terão a oportunidade de aprender desde o perfil do negócio, a identificação do modelo de jogo, análise de desempenho, até como se constitui esta nova área que cresce cada dia mais no mercado brasileiro. O público-alvo são estudantes e profissionais de Educação Física, de Comunicação e áreas afins, treinadores de futebol e pessoas interessadas em conhecer os modernos conceitos da análise de desempenho no futebol, através de conhecimentos modernos e qualificados para que se possa enxergar o jogo em uma nova perspectiva.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site www.caruarucity.com.br ou na coordenação do curso de Educação Física do Unifavip/DeVry, que fica localizado na Av. Adjar da Silva Casé, 800, bairro Indianópolis. O curso será realizado no Unifavip/Devry, no sábado (22) e domingo (23), sempre das 8h às 18h. Mais informações pelo site ou Fan Page do Caruaru City.

O curso é uma realização do Caruaru City Sport Club e a Centro Universitário do Vale do Ipojuca (Univafip) com o apoio do Clube Atlético Paranaense.

da Assessoria