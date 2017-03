Aulas de música continuam com inscrições abertas

Crianças e adolescentes que têm interesse em ingressar no mundo da música ainda podem se inscrever nas aulas gratuitas oferecidas por projetos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru. As vagas são paras as orquestras de violinos, de metais e de acordeon, além de aulas de violão.

Podem participar da seleção crianças de 9 a 16 anos cujos responsáveis tenham cadastro no Número de Identificação Social (Nis). A inscrição pode ser feita nas segundas e quartas-feiras, no CRAS do Salgado e, nas terças e quintas, no local onde são ministradas as aulas de violão, ao lado da Igreja do Convento. Nessa, os interessados devem ir das 8h às 10h30; no CRAS do Salgado, podem inscrever-se pela manhã e à tarde.

“Nessa primeira etapa, fazemos a seleção e, depois disso, avisamos aos que foram aprovados pra comparecerem com os responsáveis”, explica o maestro Bitonho, responsável pelas orquestras e professor das crianças. Atualmente, há cerca de 400 inscritos nos projetos de música. As inscrições e as aulas são gratuitas.