Vereador vai doar câmeras para melhorar a segurança

Diante dos crescentes casos de violência em Caruaru, o vereador Alberes Lopes (PRP) vai doar câmeras de monitoramento para melhorar a segurança nos bairros da cidade. A iniciativa faz parte do projeto de lei de sua autoria, que estabelece a criação do ‘Programa de Olho no Bandido – Contribua com a segurança do seu bairro’, e consiste na troca de informações entre vizinhos visando a vigilância da rua ou quadra do bairro.

De acordo com Alberes Lopes, o ‘Programa de Olho no Bandido’ vai beneficiar inicialmente os cinco bairros mais violentos da cidade que aderirem ao projeto. “O objetivo do programa é unir os moradores de uma mesma rua em grupos para prevenir contra os chamados ‘crimes de oportunidade’, como furto e roubo em residências e ao mesmo tempo incentivar a participação da comunidade no processo de segurança pública. Vamos instalar câmeras em pontos estratégicos para que os moradores possam monitorar sua rua pelo celular e acionar as Polícias, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros quando necessário”, explica.

O projeto de lei ‘Programa de Olho no Bandido – Contribua com a segurança do seu bairro’ foi apresentado na reunião de terça-feira (7), na Câmara Municipal, e segue para analise nas comissões para ser votado nas próximas reuniões.

da Assessoria