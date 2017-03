Cordelista Nelson Lima lança livro

‘Minha Experiência com Cordel em Sala de Aula’. Este é o título do livro escrito pelo cordelista Nelson Lima. O pré-lançamento ocorrerá no sábado, 11, a partir das 11h, na sede da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel (ACLC), localizada no Polo Cultural da Antiga Estação Ferroviária. A obra retrata a vivência do poeta na condição de arte-educador do Projeto Cordel nas Escolas, implementado em escolas da rede municipal de educação de Caruaru. “O livro serve para pesquisa, principalmente para aqueles que trabalham cordel nas escolas, além de servir de sugestão de conteúdo e dados estatísticos”, salienta Nelson Lima. Ademais, o livro é ilustrado com fotos e desenhos gráficos.

Na ocasião, haverá um recital. Poetas da estirpe de Nerisvaldo Alves, Wilson China, Dilma França, Cilene Santos, Paulo Pereira, Val Tabosa e Olegário Filho estarão presentes. A multiartista Jayane Santos também realizará uma performance. A programação ainda contará com homenagens poéticas às mulheres.

SERVIÇO

>> Pré-lançamento do livro ‘Minha Experiência com Cordel em Sala de Aula’, de Nelson Lima

>> Sábado, dia 11, a partir das 11h

>> Sede da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel (Polo Cultural da antiga Estação Ferroviária)

>> Entrada franca