O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja) está com inscrições abertas para mais uma turma do curso de Mediação e Arbitragem – solução, prevenção e gerenciamento de conflitos. As aulas serão realizadas todos os sábados, a partir do dia 18 de março, com previsão de conclusão para o dia 3 de junho, totalizando 120 horas/aulas. Associados do Sindloja terão 40% de desconto na inscrição.

O curso é oferecido através da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial do Sindloja Caruaru (Cmaesc) com o objetivo de fornecer conhecimento acerca dos institutos da mediação e da arbitragem, com métodos adequados de resolução de conflitos e formar uma cultura de solucionar conflitos de forma extrajudicial, nas áreas internas e internacionais, em todos os tipos de controvérsias que envolvam direitos patrimoniais disponíveis na forma da lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, buscando diminuir a quantidade de processos que correm na Justiça.

Com uma ementa totalmente atualizada com o Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, o curso oferece meios adequados de resolução de conflitos, em especial a mediação e arbitragem, que, quando aplicados, ambos os métodos tendem a proporcionar soluções mais rápidas e jutas para conflitos de diversas espécies.

O conteúdo programático da área de mediação está dividido nos seguintes módulos: 1º módulo mediação, “sistema multiportas” e o tratamento adequado dos conflitos; 2º módulo mediação de conflitos – conceito e técnicas; 3º módulo prática. Já o conteúdo de arbitragem está dividido da seguinte forma: 1º módulo arbitragem I; 2º módulo arbitragem II; 3º módulo prática.

O investimento para o curso é R$ 1.800 (com 10% de desconto à vista), lembrando que associados do Sindloja têm 40% de desconto no valor. As inscrições presenciais estão sendo realizadas no turno da manhã no Sindloja, localizado na Avenida Leão Dourado, 51-A, Bairro São Francisco, e no período da tarde no escritório Adenice Léo Advogados, que fica na Avenida Amazonas, 671, Bairro Universitário. Mais informações pelos telefones (81) 3722-4070 (Sindloja) ou 9 9866-4687 (Adenice Léo Advogados).