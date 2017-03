Garanhuns sediará a III Bienal do Livro do Agreste

Lançamentos de livros, palestras, debates, oficinas, concursos literários e shows para celebrar a literatura, os escritores do Brasil e, em especial, de Pernambuco. Todas estas atividades estão programadas para a III Bienal do Livro do Agreste. O evento acontecerá na Praça Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, dos dias 17 a 21 de maio, das 9h às 21h, e oferecerá dezenas de atividades gratuitas.

O evento é uma realização da Associação do Nordeste das Distribuidoras e Editoras de Livros – Andelivros, com o apoio da Prefeitura de Garanhuns, e homenageará o jornalista garanhuense Ronildo Maia Leite, falecido em julho de 2009, e a cordelista Edilene Soares.

O escritor Raimundo Carrero é uma das presenças confirmadas no evento. Na ocasião, ele ministrará a oficina de Criação Literária e apresentará os segredos da ficção, através de exercícios e do estudo de escritores clássicos ou consagrados.

Outra oficina programada é a “Eu, Repórter: a elaboração da notícia pelo cidadão”, a cargo dos jornalistas Sheila Borges e Diego Gouveia. A dupla de professores do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, ensinará os participantes a produzir notícia conhecendo esse processo e criando um método próprio de apuração e validação da informação.

A Bienal também contará com uma atividade especial para os professores. Uma Jornada Pedagógica integrará a programação do evento, com palestras de capacitação, oficina e entrega de certificado ao final da jornada. Já os alunos da rede pública e particular de Garanhuns participarão de um concurso literário, que premiará os melhores textos com vale-livros.

Entre as atrações musicais agendadas, está o cantor Maciel Melo que fará show e, logo após, participará de sessão de autógrafos do seu livro “A Poeira e a Estrada”, uma autobiografia com lembranças da infância vivida no Sertão.

O cantor Xangai, que recentemente fez dupla com Maciel na novela Velho Chico, também é presença certa na III Bienal do Agreste. Ele fará show apresentando seus maiores sucessos.

da Assessoria