Centro Acadêmico do Agreste oferta disciplina inédita na área de empreendedorismo

Desenvolver produtos inovadores ou artefatos digitais aliados ao conhecimento teórico com as necessidades do mercado, potencializado os estudantes auxiliando nas tomadas de decisões, espirito de liderança e empreendedorismo. Essa é a proposta da disciplina “Projetão”, que aporta na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste, para o primeiro semestre de 2017.

Ao todo, 12 professores dos oito cursos do Campus conduzirão as aulas com uma proposta inovadora, utilizada pelo Centro de Informática/CIN – UFPE, na qual atuarão como “coaching” nas equipes que de forma multidisciplinar se integram com a soma de informações e de visão em um ângulo de 360 graus. Permitindo revelar talentos empreendedores e start-ups em parceria com o Armazém da Criatividade e Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP). Segundo professores presentes na aula inaugural, ocorrida na quarta-feira 15, a disciplina foge do padrão de formalidade de quadro, anotações, apostilas e slides e sim para condução prática das ações com acompanhamento técnico.

“A proposta de trazer essa disciplina é estimular os alunos a trabalhar em equipes multidisciplinares, com a criação de modelos de negócios. A disciplina foi construída em moldes semelhantes do CIN mas com práticas voltadas para a realidade local. Foram mais de dois anos de estudos para conseguir desenhar toda a estrutura com as coordenações e núcleos, para oferecer aos alunos a oportunidade de não se restringir apenas a construção de relatórios, mas de algo prático”, comenta o professor de liderança e coordenador setorial de extensão, Luiz Sebastião.

A disciplina atraiu os olhares dos alunos que no período de matrícula perceberam algo diferente no sistema. “ Eu estava finalizando as disciplinas para cursar mais um período nesse semestre e ao entrar no site da universidade li uma matéria que falava sobre algo um projetão para os alunos com espirito empreendedor”, menciona a estudante de Administração Yasmim Florêncio, 20 anos.

Um estudo, realizado pelo Endeavor e o Sebrae em 2016, apontou que existe uma certa discrepância entre a percepção dos alunos e professores sobre o papel das universidades com relação ao empreendedorismo. Em entrevista com 2.230 alunos e 680 professores em mais de 70 instituições de ensino superior de todas as regiões, registrou-se que por mais que 65% dos professores estejam satisfeitos com iniciativas de empreendedorismo dentro da universidade, a média dos alunos chega apenas a 36%. Um dos motivos é o fato que as instituições não possuem um programa que apoie toda a jornada do aluno que deseja empreender, que vá além da motivação e dos primeiros passos.

“Como estudantes, sentimos ainda certas dificuldades e barreiras para conseguir um estágio em empresas. E em muitas delas nós não temos a possibilidade ou oportunidade de envolver diretamente com o processo. Muita gente ainda acredita que o curso de administração é somente para alguém exercer a função administrativa em frente a uma tela de computador ou mesmo sendo atendente. Na verdade temos um leque muito grande de oportunidade que permeiam na formação do administrador ou mesmo um engenheiro, um químico. Muitos aqui sentem o desejo de colocar a ‘mão na massa’ para abrir seu próprio negócio. Agora é a oportunidade, como somos a primeira turma, seremos o ‘piloto’ que com certeza tomara proporções bem maiores. Quem sabe até pode até surgir ideias para elaboração de empresas júnior para os cursos”, esclarece a estudante Geórgia Félix, também do curso de Administração.

O grande desafio é a falta de conexão entre os professores e o mercado. Entretanto, com a disciplina, espera-se que essa tática seja possível se conectar com o mercado principalmente com relações aos estudantes que já empreendem e que estão ligados diretamente as causas éticas e socioambientais.

“Os alunos matriculados nessa disciplina terão a oportunidade de absorver os conteúdos na prática semelhante a uma empresa, principalmente pela oportunidade de que elas podem ser absorvidas em qualquer processo de incubação. Eles sentirão na pele como é encarar os desafios de estar à frente de um negócio, desenvolver o produto, testa-los e saber se o que foi desenvolvido é algo viável. E se o projeto não está indo bem ou encontrar dificuldades, eles terão um ‘know how’ dos professores para conduzi-los da melhor maneia possível”, destaca o professor de empreendedorismo e sistema de informações gerenciais, Elielson Damascena.

Ao final do semestre, as equipes irão apresentar o resultado com seus produtos para que sejam aprovados, e posteriormente os resultados servirão de base para que novos alunos se interessem pela disciplina e que seja ofertada para novos empreendedores do Agreste.

Repórter/Produção: Anderson Morais

Edição: Jenérson Alves