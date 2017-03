Fiscalização e educação para reduzir acidentes de moto

O aumento do número de acidentes, envolvendo motociclistas, tem preocupado as autoridades. No ano passado, foram gastos R$ 600 milhões em hospitais públicos de Caruaru. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o município tem hoje 64.859 motocicletas. Já de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2015, 22 mil pessoas foram vítimas de acidente de moto. Para tanto, entidades se uniram para promover ações educativas, além de cursos gratuitos de pilotagem defensiva para motociclistas, com inscrições gratuitas.

De acordo com dados do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (Cepam-PE), mais de 70% dos pacientes internados em unidades de saúde por acidente com motocicletas não possuem habilitação ou nunca fizeram algum tipo de treinamento para conduzir o veículo. Logo, o compromisso do projeto Moto Amiga é combater os altos índices de acidentes desse tipo.

Uma parceria entre o projeto Moto Amiga, a Destra e o Cepam, vai desenvolver ações educativas, preventivas e de fiscalização para reduzir o número de acidentes com motocicletas em Caruaru. Serão realizados cursos gratuitos de pilotagem defensiva, fóruns para apresentação dos resultados e discussão das ações promovidas pela parceria. “Nossa parceria, integrando o projeto Moto Amiga, vai poder proporcionar indicadores georreferenciados para poder orientar e balizar as nossas estratégias de fiscalizações e, assim, reduzir o número de acidentes em Caruaru”, enfatiza o presidente da Destra, Coronel Hermes Melo.

PILOTAGEM

Em convênio com a Destra, o ‘Moto Amiga’ vai realizar o curso de pilotagem defensiva para motocicletas, aperfeiçoando o treinamento dos agentes do órgão de trânsito, também promovendo a capacitação do público em geral habilitado: motociclistas e mototaxistas. O curso será ministrado pela equipe de instrutores da Associação Brasileira de Distribuidores Honda (Assohonda), por meio do Núcleo Operacional Assohonda (NOA–II), sob a supervisão da Destra. Serão oferecidos cursos de pilotagem defensiva para três tipos de condutores: motociclistas, mototaxistas e os motoristas de forças policiais. Os cursos serão oferecidos nos dias 07 de abril, 02 de junho, 04 de agosto e 06 de outubro de 2017. A carga horária do curso contará com 4 horas/aula, divididas em dois módulos; fundamentos teóricos e aplicação prática.

Em Caruaru, as aulas acontecerão no Autódromo Ayrton Senna, localização às margens da BR-104 (KM 62), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Entre os temas, serão abordados: definição e elementos da pilotagem defensiva, condução em condições adversas, condução em situações de risco, ultrapassagens, derrapagem, ondulações e buracos, cruzamentos e curvas, técnicas de frenagem, uso de EPI’s e manutenção correta das motocicletas.

“Quando educamos as pessoas no trânsito, automaticamente o número de acidentados diminui consideravelmente. Sem contar que a fiscalização é o combate maior. A lei seca traz uma certa cautela aos motociclistas. Para se ter uma ideia, Recife é a cidade que tem o menor número de acidentados pela quantidade de fiscalizações nas ruas”, informa João Veiga, gestor do Cepam.

“Muitas vezes, os acidentes acontecem pela falta de conhecimento ou pela imprudência do condutor”, adverte o presidente do NOA-II, Hipólito Gervásio. “Na aula prática, os instrutores vão demonstrar as técnicas corretas aos alunos e à importância de mudar e melhorar o comportamento e controle na motocicleta”, completa.

As inscrições para participar do curso de pilotagem defensiva podem ser feitas pessoalmente na sede da Destra ou, pela internet, no site da autarquia.

por Jailma Sousa