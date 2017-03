Campanha #eumecuido movimentarÃ¡ Marco Zero de Caruaru

Para homenagear o público feminino neste mês da mulher, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja) e a unidade do Senac promovem, no dia 30 de março, de 8h às 12h, a 1ª Campanha #eumecuido, em parceria com a Clínica São Gabriel. O evento vai oferecer diversas ações sociais gratuitas no Marco Zero da cidade, com atividades em prol da beleza, da saúde e do bem-estar feminino.

Um dos destaques da programação será o serviço oferecido pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem Empresarial do Sindloja Caruaru (Cmaesc), que vai selecionar dez casos envolvendo mulheres para trabalhar na resolução de conflitos. No Marco Zero, a população poderá fazer ainda a aferição de pressão, corte de cabelo, design de sobrancelhas, consultas ao SPC/Serasa e terá à disposição atendimento psicológico, realizado com a supervisão da equipe do curso de psicologia da Devry/Unifavip.

Também serão disponibilizados agendamentos de exames como ultrassonografia de mama; mamografia; citologia; colposcopia; endovaginal; e densitometria óssea; e consultas oftalmológicas e a um médico mastologista. Os exames e as consultas serão realizados em dias posteriores marcados nas clínicas parceiras da campanha, a Clínica São Gabriel, a Clínica Maria Gertrudes, a Clínica Vida e Saúde, e a Ótica Ryanna.

O número de exames e de consultas será limitado, portanto, os interessados em fazê-los deverão comparecer anteriormente ao Sindloja nos dias 27, 28 e 29 de março, no horário comercial, para apresentar a requisição médica, indicando a necessidade do exame, e somente no dia no Marco Zero será feita a marcação do procedimento médico ou da consulta diretamente com a clínica parceira.

A Campanha #eumecuido, realizada pelo Sindloja Caruaru e pelo Senac, tem o objetivo de gerar na sociedade, e entre as mulheres, uma reflexão sobre a importância da prevenção de doenças por meio de cuidados com a alimentação saudável, prática de exercícios e a realização de exames periódicos, assim como acerca da saúde física e mental da mulher.

1ª Campanha #eumecuido

Quando: 30 de março

Horário: 8h às 12h

Onde: Marco Zero de Caruaru

Mais informações: (81) 3722-4070

da Assesoria