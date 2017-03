ComÃ©rcio de Caruaru tem novo piso salarial

O comércio de Caruaru terá um novo piso salarial. O valor de R$ 1.024 foi negociado em comum acordo entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Caruaru (Sindecc), com mediação do Ministério do Trabalho e Emprego, durante o encerramento das discussões da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2017/2018, ocorrido na última sexta-feira (24). Para os comerciários que recebem acima do piso, foi aprovado um reajuste de 6,6%.

Outros pontos também foram definidos na CCT 2017/2018, como a terceira segunda-feira do mês de julho estabelecida como a data para comemoração do feriado do Dia do Comerciário. Também ficou determinada a possibilidade de jornada de trabalho nos feriados para o biênio 2017-2018, que são os dias 21 de abril, 15 de setembro, 12 de outubro e 15 de novembro.

As discussões da convenção tiveram início em dezembro do ano passado. Os encontros entre o Sindloja e o sindicato dos empregados contaram com a participação da comissão de negociação do Sindloja, composta pelo presidente Alberes Lopes, e pelos diretores Paulo Casé, Manoel Santos, Luciano Justino e Marcílio Sales, com orientação da assessora jurídica do Sindloja, Kilma Galindo.