Almério lança seu segundo disco “Desempena”

Já disponível nas plataformas digitais, o segundo disco do pernambucano Almério: DESEMPENA (Natura Musical) – Contém 11 faixas, num mundo torto, de seres amassados, de superfícies envergadas, de valores retorcidos, de ideias poluídas, de imagens enganosas há muito para se restaurar, para superar o vício de viver “mais ou menos” como se fosse o natural. Em forma de música, poesia, e atitude agregadora com seus pares, Almério chega com papo reto e canções de lâmina afiada em Desempena, seu segundo álbum, que traz uma vontade de mudança para melhor explícita no título e também desenhada em detalhes sutis na musicalidade. O disco produzido por Juliano Holanda, terá seu lançamento físico em um show em Recife, no Teatro de Santa Isabel, 06 de Abril às 20h.

Livre dos excessos do primeiro álbum, Almério (2013), mas igualmente denso, mais decidido nas letras e mais seguro nas interpretações, o cantor buscou uma sonoridade minimalista, limpa, com ênfase para a crueza dos pífanos (marca profunda em sua formação musical), em harmonia com cordas (só violões, piano e baixo, sem guitarra) e percussão (que faz o papel do som psicodélico). Compositor, cantor, ator teatral com olhar peculiar sobre o mundo e o País, que espontaneamente vive de uma antiga e infalível forma de fazer arte: olhar para o que está mais próximo e com isso criar identidade com o que está mais distante. Pernambucano de Altinho, radicado em Caruaru, ele abraça compositores, músicos e outros profissionais de seu convívio, como os compositores Juliano Holanda, que assina a produção, os arranjos e quatro das 11 canções de Desempena, Valdir Santos, Isabela Moraes e Thiago Martins.

Além deles, há um manancial de talentos de Caruaru (Junio Barreto, Ortinho, Ivan Márcio, Gabi da Pele Preta, Thera Blue, Erisson Porto, Azulão, Azulinho, Rogéria, Herbert Lucena, Mestre Vitalino e as bandas de pífano) de quem guarda influências e que de uma maneira ou outra contribuíram para o resultado desse trabalho. Muitos deles, além de outros amigos e fãs, juntaram-se ao compositor e cantor em árdua campanha que o fez vencedor do edital da Natura por votação popular, com mais de 750 mil votos.

“Caruaru é uma cidade riquíssima, de muitos talentos, de uma cultura que está explodindo, mas que não é valorizada, não é incentivada para atingir o grande público”, diz Almério. “Quando veio essa oportunidade da Natura, agarrei com ‘todas’ as mãos, porque vi que posso ter voz ativa e pelo menos abrir pra esses artistas irem pra esses editais e mostrarem nossa voz pra o Brasil conhecer. E eu queria optar por essa sonoridade mais crua e com os pífanos pra isso: pra abrir essa rede, essa teia.”

As letras que ele canta, seja de própria autoria ou de outros, têm caráter de urgência da juventude: os temas variam entre relacionamentos afetivos, desamores, vazio existencial, falsas aparências, escravidão moderna atrelada a convenções, incapacidade de racionalizar, desejo, lascívia, superações, bem e mal. Há uma inquietação diante do turbilhão que embola a sociedade contemporânea e um tanto de desilusão dentro desse cenário. É seu lado “matuto” que revela um misto de medo e repulsa diante do caos urbano. “Falo das coisas que me incomodam. As pessoas desenfreadas atravessando corredores de estímulos, entre tragédias demais, mentiras demais, truques demais e fazendo com que a gente fique nessa espiral do automático que há no mundo, que há no nosso país”, diz.

Entre canções que dialogam alternando climas sem perder a unidade, Desempena tem “Por Que Você” (de Juliano Holanda) como a canção mais forte. “Ela está num lugar muito especial do disco, é onde eu queria que ela ficasse, no meio, como um divisor. É arrebatadora, é um choque no humano. Ela quer desativar o homem-bomba que há na gente, quer que a gente pare pra pensar porque a gente tá no automatismo dos dias, nos observando automáticos e mesmo assim não querendo acordar. É como um balde de gelo sobre essa carcaça de robô”, define o cantor. “Não queria entrar em estúdio para gravar um disco mecanicamente. E Juliano teve o cuidado de bordar as canções, cada arranjo, com muita delicadeza, com muita atenção.”

Como esta, a maioria das canções do disco (como “Segredo”, de Isabela Moraes, e “Queria Ter pra Te Dar”, de Martins, ambas lançadas antes como singles) segue em linha reta, sem refrão, uma marca que se pode configurar como reveladora da identidade sonora de Almério. Suas canções têm um componente visual forte, o que é adequado para a atuação no palco, que é seu lugar. Como Ney Matogrosso (com quem alguns o comparam pelo timbre vocal), Elba Ramalho e Karina Buhr, Almério tem o histórico do teatro na formação artística, o que contribui não apenas para a interpretação, mas um arrebatamento que se nota também na forma de compor.

A solidez e a contundência do canto de Almério são pipocas modernas transbordantes, prestes a romper a tampa de uma panela de pressão. Exemplar disso é a força que ele coloca na interpretação de canções como “Trêmula Carne”, “Por Que Você”, “Tattoo de Melancia” e “Retiro das Flores”. Em contraste, há a suavidade de “Não Nasci pro Amor” e “De Olhar pra Cima”. Em outras, como “Desempena”, “Queria Ter pra Te Dar” e “Segredo”, a sensibilidade e a firmeza se equilibram em tons certeiros. Com são certeiros os arranjos de Juliano, que valorizam o instrumental, mas ao mesmo tempo permitem que a voz de Almério transite plena, saboreando cada verso, cada palavra.

No primeiro álbum ele contou com a participação da cantora mineira Ceumar, de uma beleza vocal ímpar, por quem tem profunda admiração. Agora foi a vez de Elba Ramalho em “Do Avesso” (Juliano Holanda), um misto de baião e coco, a música “mais solar” do disco. Almério chegou a ela por meio do produtor André Brasileiro e de uma carta em que descreveu a cantora e sua voz rascante como uma flor psicodélica do agreste. Elba ter aceitado o convite surtiu efeito não apenas emocional, mas técnico sobre o cantor. “Quando ela colocou a voz tive de refazer a minha para ficar no mesmo nível de pulsação dela, que veio muito forte, levou a música para as nuvens”, diz Almério. “Não chegamos a trocar ideias sobre a canção. Ela me ensinou cantando, com sua energia, com seu poder de intérprete. É isso que eu quero ser.”

Serviço

Lançamento físico DESEMPENA: Almério (Natura Musical)

Local: Teatro de Santa Isabel

Data: 06 de Abril – 2017

Horário: 20:00 h

Classificação Etária: Livre

Ingressos à venda no site da Sympla: R$30,00 inteira / R$15,00 meia-entrada

da Assessoria