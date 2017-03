Colégio Diocesano de Caruaru recebe evento mundial de tecnologia

O Arduino Day é uma ação mundial realizada há 13 anos. Durante 24 horas de eventos realizados ao redor do mundo, de forma oficial ou independente, pessoas interessadas na plataforma Arduino podem se encontrar para compartilhar suas experiências. O Colégio Diocesano de Caruaru receberá, no próximo sábado (1º), um desses encontros, no horário das 8h às 17h. No Brasil haverá 58 eventos para celebrar a data.

Esta é a terceira vez que o Arduino Day é realizado em Caruaru e sediado pelo Colégio Diocesano. Organizado pelos professores de robótica do Diocesano Adeilsa Ferreira e Diógenes Souza, o evento, a cada ano, movimenta professores, pesquisadores e alunos não só de Pernambuco, mas de outros Estados, que vêm apresentar as múltiplas possibilidades de utilização do Arduino.

O evento é gratuito e vai contar com ciclo de palestras, oficinas e exposição de projetos que utilizam o Arduino. A palestra de abertura será com o professor Rony Macolino de Andrade e terá como tema “Arduino: primeiros passos”. Rony é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande e professor do Senai Paraíba. Ele vai apresentar o caminho inicial para conhecer o Arduino, considerado uma das maiores soluções de hardware aberto destinado à prototipação e ao ensino de tecnologia.

O Arduino Day Caruaru também receberá o professor Daniel Basconcello, de São Paulo-SP, que vai falar sobre o tema “Construa você mesmo seu Arduino de 10 reais”. Artista plástico, engenheiro e professor de robótica livre, Basconcello é conhecido no país por ser um ativista da cultura livre e usar tecnologias sociais como ferramenta de transformação.

Já a mesa redonda “Tecnologia e educação: como elas se conectam?” será comandada pelos professores Marcos Egito e Martha Santos, que vão falar sobre o uso de tecnologia (robótica e Arduino) como ferramenta de mediação de aprendizagem e aquisição de conhecimento. Marcos Egito é colaborador Robolivre, educador de robótica/software livre e vendedor do Prêmio Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais, promovido pelo FBB e Revista Fórum. A professora Martha Santos é educadora de robótica pedagógica livre, colaboradora do Projeto jabutiedu.org e educanda da 1ª turma do Centro Marista Circuito Jovem do Recife.

Uma das novidades da programação é a oficina “Criando meu próprio jogo Flappy Bird”, exclusiva para crianças de 8 a 12 anos, que será ministrada pelas professoras do Diocesano Adeilsa Ferreira e Flavia Soares. Adeilsa é mestranda em Educação Matemática e Tecnologia pela UFPE, professora de robótica educacional da educação infantil ao ensino fundamental e idealizadora do projeto Ensino de Programação e Robótica desde a Educação Infantil. Flavia Soares é musicista, graduanda em pedagogia e professora de robótica educacional da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I. Busca, por meio do ensino da tecnologia e seus atributos, a desconstrução da informação pronta, e acessível ao público infantil.

O Arduino é uma ferramenta para criar dispositivos eletrônicos que são controlados por um software escrito numa linguagem de programação específica que é instalada num computador. O programa é criado no computador e transferido para o dispositivo que utiliza a placa Arduino. Equipamentos feitos com Arduino podem captar sinais do meio ambiente, como temperatura ou movimento,por exemplo, ou executar tarefas e transformar-se em objetos de arte, brinquedos ou acessórios.

Criado em 2004, o Arduino surgiu como um projeto voltado para os estudantes do Instituto de Design Interativo de Ivrea, na Itália. Um dos fundadores do projeto é MassimoBanzi, que era professor em Ivrea. A ideia era criar uma alternativa de plataforma de hardware e software para o curso, que fosse mais barata e mais simples de usar. Uma tese sobre hardware do estudante colombiano Hernando Barragan contribuiu para o projeto da plataforma e, uma vez completada, os pesquisadores trabalharam para torná-la menor, mais barata e disponível na forma open source.

Detalhes da programação, inscrições e informações sobre os palestrantes podem ser acessados no www.diocesanocaruaru.g12.br/arduinoday.