Escola de futebol de Caruaru participa de torneio internacional

Caruaru terá representante na GO CUP 2017, maior torneio infantil de futebol da América Latina. Será a Escola Furacão Caruaru, que participa pela primeira vez de um campeonato de nível internacional. O torneio será realizado entre os dias 09 e 15 de abril, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Referencia no trabalho com formação de jovens atletas, a Escola Furacão participa da GO CUP 2017 nas categorias sub-9 e sub-12, com 26 atletas, com idade entre 8 e 12 anos, sendo, ao lado do Sport, os representantes de Pernambuco na competição.

Para a GO CUP, a Escola Furacão Caruaru fez uma preparação diferenciada visando enfrentar as melhores escolas de futebol do mundo. Desde o mês de fevereiro, a equipe técnica vem realizando treinos específicos e amistosos com o grupo que vai viajar, além de filmar os treinos para realização de analises, que auxiliam os garotos no processo de entendimento do jogo.

A delegação da Escola Furacão Caruaru será composta 26 atletas, 4 profissionais e 24 pais, que irão acompanhar os garotos durante todo o torneio.

A GO CUP 2017 segue os modelos europeus para competições de futebol infantil, com dimensões do campo, número de jogadores e regras adaptadas a cada faixa etária. Para a edição deste ano, irão participar 214 equipes de todo o mundo, como Barcelona, Atlético de Madrid, Benfica, Sporting Lisboa, Boca Juniors, Corinthians, Flamengo e Santos nas categorias: Sub-07, Sub-08, Sub-09, Sub-10, Sub-11 e Sub-12.

da Assessoria