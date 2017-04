Projeto visa a despoluição do Rio Ipojuca

Na tribuna da Assembleia, nesta segunda, dia 3, a deputada Laura Gomes comunicou que vai trabalhar intensamente para que seja apressada a implantação do Projeto de Saneamento Ambiental do rio Ipojuca, através da Compesa e com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Trata-se de modernizar a rede de esgotamento sanitário, do tratamento dos esgotos e da despoluição do curso d’água que é simbólico para Caruaru e que deve voltar a ser um motivo de orgulho e não de constrangimento para nossa população”, pontuou a parlamentar.

O PSA-Ipojuca foi implantado em Tacaimbó, num primeiro momento do projeto de recuperação da bacia do rio em todo o Agreste, até chegar à foz no litoral sul do estado. Agora, a ação está sendo desenvolvida em Gravatá com a modernização da rede coletora que vai canalizar os esgotos e destinar os dejetos até a estação de tratamento. A ideia é separar os detritos pesados e devolver água limpa à calha do Ipojuca.

“Vamos atuar em conjunto com os ambientalistas de Caruaru, e a juventude, além de mobilizar toda a cidade em torno desse programa destinado a eliminar da nossa paisagem urbana o verdadeiro esgoto a céu aberto em que se transformou um rio que está integrado à história da nossa gente e do qual os mais vividos têm as melhores recordações”, destacou Laura Gomes.

O PSA-Ipojuca terá um investimento total de 330 milhões de dólares, sendo 200 milhões aportados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, e 130 milhões de contrapartida do Governo de Pernambuco, via Compesa. Em Caruaru está projetado o Parque Janelas para o Rio, em área próxima às Rendeiras, como elemento educativo integrado ao programa, que busca também a educação ambiental como meta de sustentabilidade.

Para a deputada Laura Gomes, no seu pronunciamento, a luta pelo PSA-Ipojuca e pelo Parque é fundamental para mudar uma história de descaso que choca as gerações jovens, além de constituir um atentado à saúde pública. “Depois de conquistar a água do Pirangi, numa iniciativa oportuna e arrojada do governador Paulo Câmara, vamos para mais uma batalha, a da despoluição do rio Ipojuca”, finalizou.

da Assessoria