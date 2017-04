Festival Comida de Feira oferece roteiro gastronÃ´mico na Semana Santa em Caruaru

Há 60 anos, a Feira de Caruaru serviu de inspiração para a música e, através dela, todo o mundo ficou sabendo que, de tudo o que há no mundo, nela tem para vender. Agora, ela inspirou chefs renomados a criar o Festival Gastronômico Comida de Feira, que consiste em oferecer um roteiro gastronômico, junto a treze restaurantes da cidade, onde cada estabelecimento participante oferecerá um prato criado especialmente para o projeto inspirado no tema.

Os chefs de cozinha Rivandro França, Claudemir Barros e Raul Nunes visitaram a feira e conheceram de perto o que é produzido e vendido no local e que virou material de inspiração para os pratos que vão ser oferecidos durante o festival. As criações dos chefs representarão a feira e toda a variedade e diversidade cultural que o espaço representa. Tem bacalhau, tilápia, carne de sol, camarão, hambúrguer de carne de charque e mais um monte de artigos que são facilmente encontrados na feira. O Comida de Feira trouxe à cidade, pela primeira vez, o chef brasileiro radicado em Londres, Geo Bassani, que passeou pela Feira acompanhado dos chefs dos restaurantes participantes e, ainda, deu uma palestra sobre empreendedorismo, no último dia 29, na Acic.

Outra ação do Festival será realizada, no dia 11 de abril, com os três chefs ministrando aulas de culinária no Espaço Popular Presidente Lucílio Souza, na Feira de Artesanato. O intuito do festival é apresentar a riqueza de Caruaru e seu potencial gastronômico aos turistas e moradores da cidade, através de um atrativo que serão os pratos desenvolvidos exclusivamente para essa ação, que ocorre de 8 a 15 de abril, em cinco restaurantes da Feira e oito restaurantes espalhados pela cidade. A iniciativa do Comida de Feira é da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru e faz parte do projeto Caruaru por Paixão.

