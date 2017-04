Youtuber Christian Figueiredo se apresenta em Caruaru

O jovem Christian Figueiredo, do canal no YouTube Eu Fico Loko, vem à Caruaru para apresentar sua peça, amanhã, 7 de abril, no Teatro do Shopping Difusora, sob a organização da Môlins Comunicação e Produções. O jovem de 22 anos já lançou dois livros e protagonizou um filme sobre sua própria vida. No teatro, Christian conta histórias do seu primeiro livro, detalhes da sua trajetória e trechos dos vídeos mais marcantes do canal no YouTube.

E sabe o melhor disso tudo? O Jornal Extra, em parceria com o Shopping Difusora, está sorteando, até ás 10h de amanhã, lá no instagram (@jornalextrape), um par de ingressos para curtir o show.

Não perde tempo, em? O sorteio já é amanhã!