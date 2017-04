Semana Santa com grande programação em Caruaru

A Semana Santa chegou, e para quem não vai viajar para o litoral, por exemplo, Caruaru está com uma programação recheada com diversas opções, sejam elas voltadas para a culinária, música, teatro entre outros. Pensando nisto, o Jornal Extra de Pernambuco preparou um roteiro com vários eventos, no município, para você, nosso leitor, ficar por dentro de tudo que acontecerá na ‘princesinha do agreste’. O destaque na programação é o ‘Caruaru Por Paixão’, projeto da Prefeitura municipal e da Fundação de Cultura e Turismo que, neste ano, oferecerá cinco polos com várias manifestações culturais e circuitos gastronômicos, de 8 a 16 de abril. Confira, abaixo, toda a programação do projeto, entre outros eventos voltados para a semana comemorativa.

Na Rua da Má Fama

A Rua Silvino Macedo, mais conhecida como a Rua da Má Fama, está passando por um processo de ressignificação e requalificação e todas as ações do projeto Caruaru por Paixão serão voltadas para isso. A rua será interditada, nos dias 13, 14 e 15 de abril, das 18h às 2h, com diversas atividades culturais, inclusive shows com artistas regionais. Além disso, mais de dez bares e restaurantes estarão funcionando para receber os visitantes, que poderão, ainda, conferir a feirinha de economia criativa que contará com mais de dez expositores, entre moda, arte, decoração e gastronomia.

Os shows serão realizados entre 20h e 2h e a segurança do local será feita pela Polícia Militar e agentes da Destra. A interdição será feita a partir da quarta-feira (12), quando a montagem do palco deverá ser finalizada. A feirinha será realizada na Rua Padre Félix Barreto, que também estará interditada e cujo fluxo será liberado apenas para moradores. Abaixo, seguem os horários de funcionamento da feirinha e das apresentações das atrações musicais do palco da Rua da Má Fama.

Feirinha de Economia Criativa

Quinta-feira (13) – das 20h às 2h

Sexta-feira (14) – das 16h às 2h

Sábado (15) – das 16h às 2h

Shows:

Dia 13/04 (Quinta-feira)

20h – Renilda Cardoso

21h30 – Savinho

23h – Valdir Santos

0h30 – Fim de Feira

Dia 14/04 (Sexta-feira)

20h – Erisson Porto

21h30 – Lucas dos Prazeres

23h – Maciel Salu

0h30 – Radiola Serra Alta

Dia 15/04 (Sábado)

20h – Izabela Morais

21h30 – Barthô

23h – Almério

0h30 – Marcelo Jeneci

No Alto do Moura

A abertura da programação do projeto Caruaru por paixão será no Alto do Moura, com uma exposição de arte em barro e temática da Paixão de Cristo. Essas peças farão parte do acervo da Prefeitura de Caruaru e serão expostas, de forma ordenada, em frente a cada ateliê. O roteiro passa pela Rua Mestre Vitalino até chegar à Praça do Artesão, onde haverá várias manifestações artísticas. As ações serão iniciadas sempre às 20h.

Exposição de arte sacra – 08 a 16/04

Maracatu – 08/04

Reisado – 12/04

Missa de Lava Pés, seresta e Mazurca – 13/04

Espetáculo da Paixão de Cristo do Alto do Moura – 14 a 15/04

Na Feira

O ‘Comidas de Feira’ consiste em criar um roteiro gastronômico, junto aos restaurantes da cidade, no qual cada estabelecimento participante oferecerá um prato criado especialmente para o projeto inspirado no tema: a Feira de Caruaru. As criações dos chefs representarão a feira e toda sua variedade e diversidade cultural que o espaço representa.

Outras opções paralelas estão previstas durante a programação, como a palestra que o chef internacional Geo Bassani irá ministrar. O intuito do festival, segundo a Prefeitura, é apresentar a riqueza de Caruaru e seu potencial gastronômico aos turistas e moradores da cidade, através de um atrativo que serão os pratos desenvolvidos exclusivamente para esta ação. Confira o cardápio em imagem de alta qualidade clicando aqui.

Além do Festival Gastronômico, ainda na feira, no período de 8 a 15 de abril, durante o dia, haverá apresentações musicais com bandas de pífanos, trios de pé de serra e de repentistas, sempre enfatizando nossas raízes culturais. Esses artistas irão se apresentar de forma itinerante dentro da Feira de Artesanato, além de num palco montado próximo aos restaurantes, onde os chefs irão interagir.

No Monte Bom Jesus

As ações deste polo serão realizadas no domingo de Páscoa (16), quando se apresentarão uma banda marcial; o Coral Madrigal, com um repertório regional e sacro, nas escadarias da igreja; e o projeto social Hip Hop do Monte, da Polícia Militar. Uma missa também será realizada.

Missa com a participação do Coral Madrigal – 9h

Projeto Social Hip Hop do Monte – 10h

Banda Marcial – 11h

Na Avenida Agamenon Magalhães

Durante os dias 09 e 16 de abril, haverá cortejos de bandas de pífanos, sendo cinco bandas em cada domingo. A prefeitura ressalta que irá fazer parte da programação a única banda de pífanos feminina que se tem registro.

Bosque dos Chocolates – Shopping Difusora

Está acontecendo, no Shopping Difusora, até o dia 16 de abril, atividades voltadas para festejar a páscoa. A programação infantil, que funcionará no 3° piso do mall, contempla atividades voltadas para a garotada, a partir dos três anos de idade, como pintura de rosto, orelhinhas de coelho, show de mágica e muitas brincadeiras, diariamente.

Tudo fica ainda melhor nos fins de semana, quando ocorrem também as oficinas de chocolate. Lá, as crianças aprenderão a fazer brigadeiros, ovos de Páscoa de colher e até bolos de pote, de maneira lúdica e divertida. As aulas serão no mesmo espaço de atividades, nos dias 01, 02, 08 e 15, sempre das 15h às 17h. Para participar das brincadeiras recreativas, é necessário que os pais ou responsáveis pela criança realizem o cadastro no local, sendo limitado um registro por cada documento de CPF.

Outra atração que promete encher os olhos da criançada e de muitos adultos serão as apresentações do mágico e ilusionista Hugo Henrik, nos dias 09 e 16 de abril, a partir das 15h.

Confira a programação completa:

Oficina de brigadeiro

Horário: 15 às 16h

Dia: 08/04

Oficina de Ovo de Páscoa de Colher

Horário: 16 às 17h

Dia: 08/04

Show de Mágica

Horário: 15h

Dia: 09 e 16/04

Oficina de Bolo de Pote

Horário: 15h às 17h

Dia: 15/04