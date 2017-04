Ãšltima semana para inscriÃ§Ã£o do concurso CREFITO

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) da 1ª Região (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas) informa sobre a sua última semana de inscrições, que vai até o dia 08 de abril no site www.institutodeselecao.org.br. As vagas são para ingresso imediato e cadastro de reservas (CR) para os cargos de assistente administrativo, fiscal fisioterapia e fiscal terapia ocupacional, com carga horária de 40 horas semanais.

As vagas para o cargo de Assistente Administrativo (Ensino Médio) oferecem salário de R$1.479,95, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde. As cidades para ingresso imediato são Recife (Pernambuco), João Pessoa e Campina Grande (Paraíba), e Natal (Rio Grande do Norte). A prova é apenas objetiva, com conteúdo de Português, Informática, Matemática, Noções de Administração, Conhecimentos Específicos e Legislação, totalizando 40 questões.

Já para o cargo de Fiscal Fisioterapia e Fiscal Terapia Ocupacional (Ensino Superior – Fisioterapia ou Terapia Ocupacional), o salário é de R$4.438,35 com os mesmos benefícios citados acima. A prova é objetiva e discursiva, realizadas no mesmo dia. O conteúdo programático das 40 questões de múltipla-escolha inclui Português, Informática, Noções de Administração e Gestão Pública e Legislação/Fiscalização. Além das provas, é necessário que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, dentro da validade, bem como certidão de prontuário do condutor emitida pelo DETRAN que não responde a processo de suspensão ou casacão de CNH.

As provas serão realizadas no dia 04 de junho de 2017, às 08h e às 14h, com três horas de duração. As taxas de inscrição variam de R$60,00 (para os cargos de Assistente Administrativo) e R$80,00 (para o cargo de fiscal fisioterapia e fiscal terapia ocupacional). O edital completo do concurso está disponível no site www.institutodeselecao.org.br. A divulgação do resultado final dos candidatos aprovados está prevista para 30 de agosto de 2017.

Concurso para provimento de vagas para cargos do CREFITO 1

Inscrições de 13 de fevereiro a 08 de abril de 2017 pelo site: www.institutodeselecao.org.br

Atendimento: Instituto de Seleção – das 14h às 17h, Av. Nossa Senhora da Penha 280, sala 205, Ed. Praia Center, Praia do Canto

Telefone: (81) 4040-4129

