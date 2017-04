DigieTal entra na agenda de eventos tecnológicos de Caruaru

Aconteceu no sábado (8), a primeira edição do DigieTal em Caruaru. O evento de comunicação foi um marco para o Agreste pernambucano onde puderam acompanhar durante toda a manhã, em diversos blocos, palestras voltadas para uso das mídias digitais e empreendedorismo.

O evento contou com mais de 200 participantes (estudantes de comunicação, jornalistas, redatores, designers, publicitários, administradores, engenheiros, comunicólogos, geeks), alguns curiosos que queriam saber um pouco mais sobre o universo digital que vieram de cidades circunvizinhas para acompanhar as mesas redondas, a exemplo do jornalista André Luiz. “ O evento foi acima das minhas expectativas, pude aproveitar ao máximo o que foi dito bem como acompanhar as novidades do mercado para essa área, e também aumentar a rede de relacionamento com amigos das agências de Caruaru e de outras cidades”, ressaltou.

De acordo com um dos organizadores, Antônio o evento abriu espaço para um diálogo sobre massificação das redes sociais e da importância para o trabalho quanto para o lazer. ” Para as próximas edições nós esperamos fazer ainda mais bonito, continuar trazendo grandes nomes e aprimorar o conhecimento para todas as idades”, ressalta.

Estiveram presentes no evento, Mauricio Cid, fundador do Blog Não Salvo e Breno Melo, criador do Bode Gaiato.

por Anderson Morais