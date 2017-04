Forró, arte e pífanos animaram o fim de semana em Caruaru

Repente, trio pé de serra, exposição de arte sacra, bandas de pífanos, bumba meu boi, festival gastronômico, artesanato. Nesse fim de semana, Caruaru vivenciou um verdadeiro desfile de manifestações culturais. No sábado e no domingo, quem passou pela cidade pôde perceber por que a expressão “o país de Caruaru” faz tanto sentido. Quem mora na Capital do Forró também curtiu cada um dos Polos do Caruaru por Paixão.

A grande surpresa foi o cortejo de bandas de pífanos que animou a Avenida Agamenon Magalhães, formando rodas de ciranda e quadrilha. Participou, também, do cortejo o bumba meu boi “Boi Estrelado”.

Para o próximo fim de semana, a Fundação de Cultura e Turismo preparou apresentações artísticas na Feira de Artesanato, no Alto do Moura, no Polo Silvino Macedo, no Monte Bom Jesus e mais um desfile de bandas de pífanos na Avenida Agamenon. Além das manifestações do último fim de semana, haverá Maracatu, Reisado, espetáculo da Paixão de Cristo, shows de música Pop e Alternativa, entre outras coisas. O Festival Gastronômico Comida de Feira segue até o próximo domingo (16).

da Assessoria