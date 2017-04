Projeto florestar na Escola Técnica de Caruaru

Os alunos da recém inaugurada Escola Técnica Estadual Fernando Lyra podem ser os pioneiros na implantação do Projeto Florestar, em Caruaru. A deputada Laura Gomes já encaminhou, no último dia 5, por ofício, pedido ao diretor de Articulação e Meio Ambiente da Compesa, Aldo Santos, para a inclusão dos alunos da ETE na recente iniciativa da empresa na área ambiental. O objetivo é ampliar o número de áreas verdes na cidade e formar viveiristas multiplicadores, que aprenderão todo o manejo de sementes, produção de mudas e cultivo de árvores que podem se desenvolver nas zonas rural e urbana do Município.

Laura Gomes vai cuidar pessoalmente da articulação entre a Compesa e a Secretaria Estadual de Educação para implantar o projeto como uma atividade extracurricular, que certamente terá a adesão animada dos jovens alunos da ETE.

“Caruaru, uma cidade carente de verde e de adequada arborização, só tem a ganhar com esta iniciativa feliz da Compesa, sob a condução de Aldo Santos, um entusiasta das causas ambientais. Vamos em frente com a certeza de contar com o alunado, os professores e funcionários administrativos da Escola Técnica. Sinal verde para o sucesso”, observou a deputada.

O projeto pode capacitar mais de 100 alunos como viveiristas e multiplicadores. A qualificação consiste em três etapas, começando com a teoria, passando pelas aulas práticas até chegar ao mutirão de arborização. Para Laura Gomes, conhecer as mudas, plantar e acompanhar o crescimento “é uma tarefa de criação do vegetal, e um modo de desenvolver o amor pela vida, no sentido amplo. Isso é tudo de que precisamos nesses tempos críticos e violentos. É um caminho para todos, jovens e adultos”, finalizou.

