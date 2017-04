Francisco José abre a III Bienal do Livro do Agreste

Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, o repórter Francisco José é presença confirmada na III Bienal do Livro do Agreste. O jornalista participa da abertura do evento, que acontece na Praça Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, de 17 a 21 de maio,com dezenas de atividades gratuitas. O evento é uma realização da Associação do Nordeste das Distribuidoras e Editoras de Livros – Andelivros, com o apoio da Prefeitura de Garanhuns.

Francisco José participará da mesa-redonda sobre o homenageado do evento, o também jornalista Ronildo Maia Leite, com quem trabalhou. Falecido em 2009, Ronildo nasceu em Garanhuns e trilhou uma longa e premiada carreira no jornalismo. Ele conquistou quatro prêmios Esso de Comunicação, na categoria regional, e escreveu 15 livros. O jornalista e escritor se formou na primeira turma de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, passou por quase todos os jornais do Estado, foi repórter da revista Veja, colaborador da Isto É e chefiou por 19 anos a redação Norte-Nordeste do jornal O Globo.

Após participar da mesa-redonda sobre o homenageado, Francisco José aproveitará para autografar o seu livro, ‘40 anos no ar’. A publicação reúne histórias e situações do cotidiano do repórter, que acumula no currículo mais de duas mil reportagens pelo Brasil e nos cinco continentes do mundo. “Será uma grande honra contar com a presença de um dos maiores nomes do jornalismo do Brasil. Com certeza, isso engrandecerá ainda mais a bienal” afirmou o diretor de feiras da Andelivros, Alventino Lima.

A Bienal do Livro do Nordeste levará à cidade das Flores autores de todo o Estado, a exemplo de Raimundo Carrero e Cícero Belmar, além de escritores de renoma nacional, como o educador Celso Antunes. Além de palestras, o evento contará com lançamentos de livros, sessões de contação de histórias e shows musicais.

da Assessoria