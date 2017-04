Sindloja Caruaru promove palestra ExcelÃªncia Profissional

O Sindloja Caruaru promove no dia 3 de maio a palestra Excelência Profissional – como manter-se motivado e eficiente no mundo altamente competitivo e complexo. A capacitação é voltada para os comerciantes associados ao sindicato e também para os profissionais que atuam no comércio local, desde os funcionários, gestores e empresários.

A palestra será ministrada pelo consultor empresarial e coach profissional Eugênio Sales Queiroz, palestrante de alto impacto e autor de vários livros lançados no Brasil e no exterior. Ele vai abordar temas atuais: como ser um profissional mais autoconfiante; como relacionar-se melhor com as pessoas; como potencializar sua força para fazer sucesso; como o processo de coaching pode ajudá-lo a superar desafios; e como produzir mais em menos tempo e com mais qualidade.

A capacitação ocorrerá no auditório do Sindloja Caruaru, às 19h30, ao custo de R$ 80. O associado do Sindloja Caruaru terá 50% de desconto no valor da inscrição e ganhará um exemplar do livro ‘Comunicação Pessoal e Organizacional’, de autoria de Eugênio Sales.

As inscrições podem ser feitas na sede do Sindloja Caruaru, que fica na Rua Leão Dourado, 51-A, bairro São Francisco. Mais informações pelos telefones: (81) 3722-4027 e 9 9936-7126.

