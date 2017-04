Parceria entre Prefeitura e Compesa para arborização

A Compesa tem um programa de expansão da arborização urbana no qual pretende investir mais de R$ 1,3 milhão. O vereador Marcelo Gomes, do PSB, acredita que essa é uma oportunidade a não ser perdida pela Prefeitura de Caruaru. Por isso, propôs em requerimento apresentado na Câmara de Vereadores, nesta terça (18), que a prefeita Raquel Lyra celebre convênio com a concessionária para aumentar a área verde da cidade e, assim, melhorar a qualidade de vida da população.

“É simples, basta a Prefeitura entrar em entendimento direto com a Compesa, como fez, por exemplo, o prefeito de Riacho das Almas, e celebrar um convênio para definir tarefas e prioridades. Caruaru, uma cidade visivelmente pobre em arborização e áreas verdes, só tem a ganhar em termos de bem estar”, justificou Marcelo Gomes.

A Compesa, através da sua Diretoria de Meio Ambiente, lançou o Projeto Florestar, com dupla finalidade, sendo a mais visível a plantação de mudas adaptadas à nossa região e ao espaço urbano. A segunda função, no entanto, é a educação de jovens multiplicadores e viveiristas, que terão a tarefa de conhecer, plantar e zelar pela arborização implantada, inclusive difundindo conhecimento com toda a comunidade.

Para o parlamentar socialista, a Prefeitura pode tirar proveito do investimento e ainda mobilizar jovens estudantes em defesa do verde e de outro padrão ambiental em Caruaru. “Temos tudo a ganhar. Por isso, a expectativa é de ações rápidas e eficazes da Prefeitura para investir nessa relação direta com a natureza”, afirmou Marcelo Gomes.

da Assessoria