Prefeitura de Caruaru realiza inscrições para habitações populares na Zona Rural

A Prefeitura de Caruaru, em parceria com o Ministério das Cidades, está realizando o cadastro de beneficiários para o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) no município. As inscrições são para compor o projeto de construção de habitações populares que irão beneficiar famílias caruaruenses nos quatro distritos rurais. A parceria com o Governo Federal, por meio do programa, prevê a construção de 500 casas na Zona Rural. Os beneficiários irão receber subsídios de R$ 34,2 mil para a construção de suas casas pagando apenas 4% do valor, dividido em quatro parcelas anuais de R$ 342. O Governo Federal subsidia 96%.

Para se inscrever, o trabalhador rural ou agricultor familiar deve se dirigir à sede do PNHR do município, que funciona na Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural de Caruaru, no bloco “C” da prefeitura, que fica na Rua Rafael Cavalcanti, no bairro Pinheirópolis, e realizar a inscrição das 07h às 17h. Além disso, a prefeitura disponibilizou seis equipes que irão atuar junto às comunidades para finalizar as inscrições iniciadas nos quatro distritos, com as famílias previamente agendadas. O prazo do município para a conclusão das inscrições é até esta quinta (27).

“Esse programa é um marco para Caruaru. A prefeita Raquel Lyra durante a campanha frisou a importância de levar habitação para as pessoas do campo e a nossa meta é disponibilizar pelo menos 500 moradias para a Zona Rural do município”, pontuou o secretário de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, Diogo Cantarelli, que está à frente desta ação em Caruaru.

Para participar do programa, o beneficiário não pode ter carteira registrada com atividade urbana e ter o limite máximo de renda anual de até R$ 17.200, além de possuir terreno com área mínima de 1.000 m² para a construção da casa. Ele também terá que comprovar que mora em má condição de moradia, como por exemplo em casa de taipa, alvenaria, ou até mesmo em área de risco.

Documentação Necessária

Número do telefone;

Carteira de Identidade;

CPF;

Carteira de Trabalho;

NIS (Bolsa Família);

Título Eleitor;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certidão de Óbito do Cônjuge (se viúvo);

Comprovante de Residência, com mais de 5 anos (CELPE);

Declaração do Posto de Saúde (ou Escolar);

Documentação do terreno (área mínima 1.000 m²);

DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) original.