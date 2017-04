Caruaru deve contar com delegacia especializada em furtos e roubos de cargas

Em breve, a cidade de Caruaru deverá contar uma delegacia especializada para atuar no combate a crimes de furtos e roubos de cargas em toda região Agreste do Estado. A indicação é do vereador Alberes Lopes (PRP), aprovada por unanimidade da Câmara Municipal de Caruaru. A justificativa para a criação da unidade da Polícia Civil é o crescente aumento desse tipo de crime, especialmente em caminhões que transportam mercadorias na região.

A unidade será a primeira do interior de Pernambuco. Atualmente, apenas Recife conta com uma delegacia nessa modalidade criminosa. “Caruaru é um polo regional estratégico no escoamento de mercadorias para o interior e até estados vizinhos. Queremos uma polícia independente nessa modalidade criminosa para trabalhar na investigação, prevenção, repressão e processamento dos crimes contra cargas embarcadas e roubadas nas estradas que ligam nossa região”, explica Alberes Lopes.

A implantação da primeira delegacia especializada para atuar no combate a crimes de furtos e roubos de cargas do interior do estado vai aumentar a eficácia dos trabalhos contra essa prática criminosa. Será criado um banco de dados para armazenar e trocar informações com outros estados. Além de combater crimes como corrupção, receptação e sequestros de funcionários e motoristas de empresas do segmento.

Nas próximas semanas, Alberes irá participar de uma audiência na Secretaria de Defesa Social (SDS) para apresentar a proposta e cobrar um estudo que viabilize a implantação da primeira delegacia de roubos e cargas do interior de Pernambuco, na região Agreste.

da Assessoria