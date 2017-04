Festival Nacional de Jericos com a tradicional corrida e shows gratuitos em Panelas

Começa no próximo sábado (29) a 44ª edição do Festival Nacional de Jericos de Panelas, no Agreste de Pernambuco. Com uma programação diversificada, o evento vai seguir até o dia 1º de maio. A tradicional corrida de Jericos está prevista para o último dia de festival, às 15h. Também serão realizados concurso de jericos fantasiados, desfiles, blocos, celebrações de missas e shows gratuitos. Uma das principais atrações é o cantor Gabriel Diniz.

Programação da 44ª edição do Festival Nacional de Jericos de Panelas

Dia 29/04 (Sábado)

18:30h – Abertura no Palco Principal: Banda de Música Mariano de Assis

20h – Concentração do Bloco Me Leva Indoor

21h – Show com a Banda Forró Fama

23h – Show com Ricardo Lima e Banda

00:30 – Show com Maurício Ramalho e Banda

Local: Palco Praça pública

Dia 30/04 (Domingo)

13h – Concentração dos Cavaleiros e Amazonas, Artistas e Cantores

Local: Trevo da cidade

13:30h – Show com a Banda Forrozão Só Alegria

Local: Trevo da Cidade

14h- Na Bica de Panelas – Paredão Carreta Omena

14:30h – Desfile dos Cavaleiros, Amazonas, Grupos Folclóricos e Artistas pelas ruas principais da cidade

Participação: Ricarte e Rivaldo

15:30h – Missa do Vaqueiro

Homenagem especial a Luiz Gonzaga

Local: Palco Principal

Celebrante: Pe. Cicero Félix

17:30h – Banho de cheiro nas ruas da cidade

18h – Show com a dupla Ricarte e Rivaldo

Local: Palco praça pública

21h – Show com a Banda Forró Topado

23h – Show com a Banda Anjos do Forró

1h – Show com Epitácio Filho

Dia 01 de maio – Dia do Trabalhador

6h – Girândola

Alvorada Banda de Música Mariano de Assis

7h – Mungunzá do Turista (distribuição de 4.000kg. de mungunzá)

Participação: Orquestra da Banda de Música Mariano de Assis

7h – Show com a Banda Los Primos

8h – Celebração da Santa Missa em Ação de Graças ao Trabalhador

Celebrante: Padre Cicero Félix

Local: Igreja Bom Jesus dos Remédios

9h – Shows Folclóricos Banda de Pífanos, Bumba meu Boi, Reisado, Bacamarteiros, Mamulengo, Regionais Pé de Serra, Palhaços, Mazurca, Maracatu e Xaxado, Exposição das atividades de Projetos Locais e apresentação de Grupos de Dança, Karatê e Capoeira.

9h- Forró Pé de Serra

Local: Bica de Panelas

9h – Show com Pedro Lima

Local: Tenda em frente ao Sindicato

10h – Concurso de Jericos Fantasiados

11h – Show com Isac Maraial

Local: Bica de Panelas

11h – Show com a Banda Nordestinos do Forró

Local: Palco praça pública

11h – Trio Forró Pé de Serra

Local: Rua Nova

12h – Jhonny dos Teclados

Local: Tenda em frente ao Sindicato

13h – Show com a Banda Forrozão Só Alegria

Local: Palco praça pública

14h – Início da Corrida de Jericos

Abertura Especial: Sagrada Família

Participação: Grupo da Melhor Idade

14:30h – Corrida de Jericos (feminino)

15h – Início da Tradicional Corrida de Jericos

17h – Premiação

18h – Show com a Banda Gabriel Diniz

Local: Palco Praça Pública

20h – Show com a Banda Wenny Thallys

Local: Palco praça pública

22h – Show com Banda Baladeiros Sertanejos

Local: Palco praça pública