Artistas realizam show beneficente em Caruaru

Nesta quinta-feira (04) acontece a segunda edição do show beneficente “Todos por Nicollas e Aninha”, às 20h, no Teatro do Sesc. Além dos shows de Valdir Santos, Tony Maciel, Renilda Cardoso, Azulinho, Bruno Carvalho e os músicos Wagner Clark (violão), Vagner Santos (percussão) e Luiz Felipe (teclado), esta edição contará com a participação de Sofia Nunes (The Voice kids) Onildo Almeida, Banda de Rodagem e Ria Oliveira.

O show tem como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar a pagar o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), feito com um medicamento, ainda não liberado no Brasil, para Nicollas e Aninha, ambos de 8 meses. A família de Nicollas ainda busca ajuda financeira para montar a estrutura de home care enquanto aguarda o tratamento.

Toda a renda arrecadada no show irá ser dividida igualmente para as duas campanhas encabeçadas pelas famílias das crianças. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20 na banca de revista Terceiro Mundo e no local.