Movimento Polo Caruaru define temáticas que irão nortear debates e reivindicações do grupo

O Movimento Polo Caruaru (MPC) definiu as quatro temáticas que irão nortear os debates do grupo no biênio 2017/2018. A nova diretoria, presidida pelo empresário Manoel Santos desde março deste ano, elegeu os temas de acordo com as necessidades do município, sendo dois que precisam de respostas mais urgentes e outros dois que merecem debates mais aprofundados, que levem em consideração o futuro da cidade. São eles: Feira da Sulanca e Distrito Industrial (presente), Parque Tecnológico e Observatório Social (futuro).

Segundo Manoel Santos, em comum acordo, foram criados grupos de trabalhos para cada área, visando a um melhor desenvolvimento das pautas. “O grande objetivo da criação dos grupos temáticos é desmembrar em quatro ações, ficando melhor para administrar e para oferecer mais objetividade na hora de tomar as decisões. Cada grupo temático terá um projeto próprio, com agenda própria, e nesse processo poderá abrir o debate com a sociedade, convidando outras pessoas ligadas ao tema, que possam contribuir significativamente com o projeto”, explica.

Cada tema terá um coordenador e uma equipe, com no mínimo sete representantes, preferencialmente ligados à temática, que irão estudar e debater sobre o assunto, com o objetivo de elaborar um projeto para ser apresentado aos poderes municipal e estadual. “Somos um movimento apartidário que vai atuar com o poder público, junto com os poderes Executivo e Legislativo, para defender o setor produtivo e o desenvolvimento da cidade, porque eu acredito que a sociedade civil organizada pode contribuir com a gestão pública e o Movimento Polo é um exemplo disso”, ressaltou Manoel Santos, presidente do Movimento Polo Caruaru.

O Movimento Polo Caruaru volta a se reunir nesta quinta-feira (4), às 18h30, no Armazém da Criatividade, no Polo Caruaru, para uma visita ao local e em seguida para debater a ordem do dia, que tem como pauta: Informações sobre as ações realizadas desde a 1º reunião do MPC; confirmar agendas aprovadas nos grupos temáticos; e a presentação dos TAPs dos grupos temáticos.

Coordenadores dos grupos de trabalho:

Feira da Sulanca – Silvio Nascimento (Rotary Maurício de Nassau)

Distrito Industrial – João Bezerra (Fiepe)

Parque Tecnológico – Anderson Porto (Fiepe)

Observatório Social – Paulo Muniz – (Asces Unita)

>>O Movimento Polo Caruaru é um grupo apartidário, composto por entidades, associações e conselhos de diversos segmentos da sociedade civil que, de forma voluntária, dialogam regularmente uma agenda propositiva, direcionado a defender o setor produtivo e o desenvolvimento da cidade e da região. Foram demandas iniciadas no MPC o sistema Prata/Camevô e a Universidade de Pernambuco (UPE), que hoje são realidades.

Diretoria Movimento Polo Caruaru – biênio 2017/2018

Presidente: MANOEL SANTOS – Sindloja Caruaru

1º Vice-presidente: ANDERSON PORTO – Fiepe

2º Vice-presidente: RICARDO MONTENEGRO – Acic

1º Secretário: SILVIO NASCIMENTO – Rotary Maurício de Nassau

2º Secretário: MÁRCIO PORTO – CDL

da Assessoria