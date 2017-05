Passeio ciclístico movimentará ruas de Caruaru

Estão abertas as inscrições para o 3º Passeio Ciclístico realizado pelo Colégio Diocesano de Caruaru. O evento é aberto ao público e ocorrerá no dia 28 de maio, pela manhã, e movimentará as principais ruas da cidade, no percurso de seis quilômetros.

O passeio faz parte das comemorações dos 90 anos do colégio e terá cunho social. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada ao Centro Social São José do Monte, comandado pela Irmã Verburga. “Além da parte social com a verba destinada ao Centro Social da Irmã Verburga, o passeio também tem a proposta de estimular a sociedade a utilizar mais a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. Até mesmo crianças poderão participar do passeio com velocípedes, desde que acompanhadas pelos pais”, explica o professor Sérgio Veras, coordenador do Departamento de Esportes do Colégio Diocesano de Caruaru.

A concentração começará às 7h30, em frente à portaria central do colégio, na Rua Deputado Souto Filho, com saída prevista para 8h. Os ciclistas vão passar pela Rua Frei Caneca, Avenida Rui Barbosa, Avenida Rio Branco, Praça Nova Euterpe, Rua Duque de Caxias, Parque 18 de Maio, Rua 15 de Novembro e Praça Chico Porto.

A expectativa é reunir em torno de 500 participantes. As inscrições custam R$ 20 com direito à camisa do evento, e podem ser feitas na Livraria Lisieux, localizada por trás do Colégio Diocesano. Haverá apoio da Destra, 4º Batalhão da Polícia Militar, Bombeiros e equipes de saúde.

da Assessoria