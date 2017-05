Prefeitura de Caruaru lança concurso de vídeos para o aniversário da cidade

Jovens aspirantes ao mundo dos vídeos da internet se reuniram com alguns “famosinhos” de Caruaru na rede durante o I Encontro com Youtubers, que aconteceu na tarde deste domingo (07), na Casa da Juventude Urbana. O encontro foi voltado para quem curte esse universo virtual e pretende se lançar no mundo dos vídeos da internet, lançando mão do YouTube como instrumento de diversão, trabalho e renda. Na oportunidade foi lançado o edital de um concurso de vídeos sobre Caruaru, que prevê premiação em dinheiro e divulgação do trabalho vencedor no site oficial da prefeitura.

Os participantes puderam trocar experiências e aprender um pouco mais sobre produção de vídeos atraentes, com conteúdos relevantes, através das palestras de Johnny Pequeno, especialista no assunto, e Hélio Júnior, o secretário executivo de Comunicação da prefeitura, que falou sobre marketing digital. A youtuber, Hevelly Cavalcante colaborou com o evento, contando a experiência com o canal “Sei lá”, que mantém na rede social. “É muito importante que esse segmento se profissionalize para que ele possa colaborar com a difusão de boas informações sobre Caruaru”, pontuou Hélio.

A youtuber Sayonara Carvalho achou que o encontro serviu para ampliar os conhecimentos e fazer novos contatos. “A gente via que não tinha muita informação em Caruaru para quem produz conteúdo na internet, por isso foi uma experiência importante e enriquecedora”, acrescentou Sayonara. Para Alanis Pereira, que é também youtuber e representou a categoria no encontro, o momento serviu para reunir a “galera” e aprender coisas novas. “Foi bastante gratificante poder reunir alguns youtubers, coisa que não se tem a oportunidade se fazer sempre, para aprender um pouco mais sobre o processo de produção de vídeos e mídias digitais, o que achei bastante”, afirmou Alanis.

Durante o evento foi lançado o concurso de vídeos Caruaru em Mídia Digital, com o tema geral “A Cidade de Caruaru” onde os competidores poderão disputar nas categorias: Cultura, Mestres da Terra, Pontos Turísticos e História da Cidade. O desafio foi lançado aos participantes do encontro e conta com premiação em dinheiro de R$ 800 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 300 para o terceiro, além de espaço no site oficial da prefeitura para a publicação do link do canal no youtuber com o trabalho vencedor. A ideia do concurso é fazer parte das comemorações do aniversário de Caruaru, que será celebrado no próximo dia 18 de maio. A previsão é que a publicação seja feita na data festiva.

Quem não participou do encontro e tem o interesse de entrar na disputa pode inscrever um vídeo de até cinco minutos até o dia 14 de maio, que se enquadre em uma das categorias do tema proposto. Basta ter canal no YouTube para publicar o vídeo e enviar o link para o email djuventudecaruaru@gmail.com. Antes é necessário preencher a ficha de inscrição e enviar até a próxima terça (09) para o mesmo email, de acordo com as normas do edital. “O concurso foi pensado para fazer uma revitalização da Casa da Juventude Urbana e atrair os jovens para este espaço que é deles e deve ser ocupado com atividades voltadas para este público”, explicou a secretária executiva de Direitos Humanos, Ana Dourado.

Os interessados devem se enquadrar nas normas do edital disponível no site oficial da Prefeitura de Caruaru que é o www.caruaru.pe.gov.br. Lá contém o link com a ficha de inscrição disponíveis para download. A ação está sendo promovida pela Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e Coordenação de Juventude, que realizaram o encontro.

da Assessoria