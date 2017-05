12ª Caminhada contra o Câncer Infantil

O ICIA realiza no dia 18 de Maio, no aniversário de Caruaru, às 14h, a 12ª Caminhada pela Vida contra o Câncer Infanto Juvenil. A ação tem o intuito de arrecadar recursos para compra de aparelhos para UTI Semi Intensiva para auxiliar no tratamento de pacientes assistidos pela instituição, que funciona há 13 anos, realizando 50 mil atendimentos, 25 mil exames e com mais de mil casos de câncer infantil registrados.

“Caminhamos pela consciência da prevenção, pela busca do diagnóstico precoce, pelo cuidado constante com a saúde e contra o câncer infantil”, reforçou o presidente do ICIA, Antônio Romão.

Para participar, o interessado pode adquirir uma camiseta, pelo valor de R$ 20 em vários pontos de vendas na cidade e caminhar para salvar vidas. Assim, como nas outras edições, há modelos de todos os tamanhos. As vendas ocorrem no Marco Zero, Bodega João Doutor e na Sede do ICIA.

ATRAÇÕES

A concentração do evento será na Visconde de Inhaúma, em frente ao Teatro João Lyra Filho e terá início a partir das 14h, com muitas atrações musicais e trios elétricos. Na programação, shows com Douglas Leon, Animakids e Sofia Nunes, do The Voice Kids. Também vamos contar com diversas atividades lúdicas, palhaços, personagens infantis e muita diversão.

Caminhe por essa razão, ande pela esperança.

SERVIÇO

Caminhada pela Vida

Concentração: Visconde de Inhaúma, em frente ao Teatro João Lyra Filho.

Hora: 14h

da Assessoria