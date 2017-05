Reposicionamento dos agentes de Viagens é tema de curso em Caruaru

Entender como os clientes e os profissionais do setor de turismo estão reagindo à implantação da cobrança da taxa de serviços. Este é o objetivo do curso “O Novo Agente de Viagens e o Mercado: Reposicionamento ou Morte”, promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagem (ABAV) em Pernambuco, representada pelo presidente, Marcos Teixeira, e a vice, Fátima Bezerra. A atividade integra as ações do programa de formação do ICCABAV – Instituto de Capacitação e Certificação da Associação Brasileira das Agências de Viagens.

“Decidimos abrir o nosso calendário de cursos do ano em Caruaru. Não havíamos levado ainda o programa do Iccabav para o interior do Estado, então tem um significado bem especial. Queremos cada vez mais integrar o trade da capital com o interior e capacitar é um primeiro passo”, destaca o presidente da ABAV-PE, Marcos Teixeira.

O curso acontece no dia 20 de maio, a partir das 13h, no Citi Hotel Residence, em Caruaru, e tem carga horária de 6 horas. Será ministrado pela pós-graduada em Gestão de Pessoas, Rejane Sundaus. “optamos por realizar o curso no sábado para atrair os agentes de viagens das cidades vizinhas, já que Caruaru é uma cidade polo na região” afirmou Rejane.

Entre os temas abordados, estão: A Taxa de Serviço; A Cultura Organizacional; O Papel das Agências de Viagens e Turismo e suas Funções de Intermediária e A Implementação da Cobrança da Taxa de Serviço. A inscrição é gratuita para os associados e custa R$ 100 para não associados e podem ser feitas pelo e-mail: secretaria.pe@abav.com.br.

No Brasil, a Abav é composta por 3,5 mil agências de viagens. Fundada em 1953 no Rio de Janeiro, a entidade representa mais de 35 mil empregos diretos e cem mil indiretos. Estima-se um impacto em 52 setores econômicos uma vez que as empresas movimentam 85% do mercado nacional de emissão de passagens aéreas, transporte turístico, cruzeiros marítimos, operação de pacotes, locação de automóveis e reserva de hospedagens.

Serviço

Data: 20 de maio de 2017

Hora: 13h

Local: Citi Hotel Residence

Avenida Procurador Pedro Jorge, 92, Agamenon Magalhães, Caruaru – PE.

da Assessoria